Niño de 2 años dispara contra sus padres e hiere a su mamá: ¿de dónde sacó el arma? El pequeño agarró una pistola semiautomática y disparó contra sus padres, que dormían en una habitación en la que también estaba su hermanito recién nacido. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 2 años disparó a sus padres en Maine mientras dormían en su habitación de matrimonio con un bebé de tres semanas de nacido. Según la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc, el incidente ocurrió el 12 de mayo cuando el niño supuestamente tomó una pistola semiautomática desenfundada en una mesita de noche en horas de la mañana, abrió fuego e hirió a su madre Carrie Savoie, de 22 años, en una pierna. A raíz de la investigación, cinco días después del incidente, las autoridades arrestaron al padre del pequeño, Ian Carr, de 25 años, quien enfrenta cargos de poner en peligro el bienestar de un menor. El acusado, quien recibió el impacto de fragmentos de bala la noche de los hechos, se entregó a la policía. Ian Carr Ian Carr | Credit: Sagadahoc County Sheriff's Office "Debe subrayarse la gravedad de este incidente. Esta situación fácilmente podría haber sido mortal. El descuido es asombroso. Sin embargo, la ley actual solo permite que se imputen delitos menores. Todo propietario de un arma de fuego debe ser responsable de la custodia de sus armas cuando haya niños presentes en el hogar, especialmente niños pequeños curiosos", dijo el alguacil Joel Merry. "Los padres fueron tratados inicialmente en el Mid Coast Hospital en Brunswick y luego fueron trasladados al Maine Medical Center en Portland. Ambos fueron liberados el jueves 13 de mayo. El niño de 2 años sufrió contusiones faciales como consecuencia del retroceso del arma. También estaba presente en la habitación un niño de 3 semanas que no resultó herido", informaron las autoridades en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de los niños fue puesto en libertad bajo fianza con la obligación de comparecer ante el juez el 10 de agosto de 2021 en el Tribunal de Distrito de West Bath. Las condiciones de la fianza incluyen no posesión de armas, incluidas armas de fuego y cuchillos. Los niños se encuentran actualmente bajo custodia de familiares.

