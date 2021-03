Close

Dejan paralítico a niño hispano de 12 años, bala lo alcanzó mientras barría su casa El niño M.J. Rivera acababa de terminar sus clases y estaba barriendo su casa en el poblado de Troy cuando una bala lo alcanzó. Detienen a su hermano y a otro sospechoso. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño hispano de 12 años ha quedado paralizado luego de ser alcanzado por una bala mientras barría su casa en el poblado de Troy, el norte del estado de Nueva York. Los hechos ocurrieron el pasado lunes hacia el medio día cuando el menor M.J. Rivera recién había terminado sus clases en de séptimo grado. El niño estaba limpiando la casa, ubicada en el número 13 de la calle 116, cuando de pronto un carro negro se aproximó y disparó por la ventana alcanzándolo, según informa News-10 ABC. Jona Rivera, madre del niño, contó a la policía que la bala perforó el cristal de la ventana, traspasó un sofá del salón y luego impactó a M.J. en la espalda, según reportó el diario local The Times Union. La bala se alojó en la espina dorsal del niño y ahora ha quedado paralizado de la cintura hacia abajo. "Es simplemente triste el ver a tu hijo acostado ahí indefenso", lamentó Rivera a dicha fuente. La madre de la joven víctima aseguró a la policía que había un grupo de muchachos que tenían "pleitos por cosas triviales" con Francisco Rivera, su hijo mayor, de 23 años. El muchacho fue detenido este lunes bajo cargos de posesión de armas. Image zoom Credit: Troy NY Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un segundo sospechoso, Justin Rodriguez, de 20 años, también fue detenido. Ambos enfrentan un cargo de posesión criminal de un arma de fuego en segundo grado, según se dijo en un comunicado emitido por la oficina de Brian G. Owens, jefe de la policía de Troy. La madre está poniendo en tela de juicio los cargos, así como la fianza que se le ha fijado a su hijo, de $50,000. "Ahora tengo que ir a mi hijo a la cárcel y tratar de sacarlo bajo fianza y ver al otro en el hospital", lamentó la mujer ante el calvario que vive.

