Niño de 12 años en muerte cerebral tras hacer el Blackout Challange de TikTok El pequeño fue encontrado inconsciente por su hermano gemelo. Ahora, los padres advierten sobre el peligro de este 'reto'. ¿En qué consiste? Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Luego del Benadryl Challenge y otros temibles retos popularizados en la red social TikTok, el nuevo peligro lo representa el Blackout Challenge, en el que se insta a usar un cordón de zapato para ahorcarse hasta perder el conocimiento. Joshua Haileyesus, de 12 años, se encuentra en estado de muerte cerebral después de hacer el reto viral en su casa en Colorado. El adolescente fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso de su baño el 22 de marzo y los médicos le dijeron a la familia que se prepararan para despedirse, informó el canal local Fox 19. "Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días ", dijo el padre del adolescente, Haileyesus Zeryihun. "Es desgarrador verlo acostado en la cama". Joshua Haileyesus Image zoom Credit: GoFundMe El lunes por la noche, amigos, parientes y vecinos de la familia se reunieron en el Hospital Infantil de Colorado para orar por un milagro que salve al pequeño. Los padres de Joshua dijeron si bien el niño usaba las redes con frecuencia y logró a descubrir en ellas su pasión por la cocina, la guitarra y la actuación, también estuvo expuesto a sus peligros. En su opinión, se debe educar y advertir a los jóvenes sobre lo vulnerables que son. Video app TikTok Image zoom Credit: (Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images) "Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio. No es una broma en absoluto. Y puede tratarse como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto", opinó el papá del joven, según el cabal ABC7 de Denver. "Nuestra familia está devastada más allá de lo creíble por las circunstancias de Joshua. Nos entristece que alguien que tiene un futuro tan prometedor como Joshua se encuentre en una situación tan crítica y potencialmente mortal en este momento", señala la familia en una cuenta de GoFoundMe creada para cubrir los gastos del hospital. "Estamos desesperados, no solo por traer a Joshua a casa, sino por asegurarnos de que nada como esto le pase a nadie más. Instamos a la comunidad a tomar concienciar sobre lo que le sucedió a Joshua y los riesgos reales que implica desconocer en qué actividades participan los niños", agrega.

