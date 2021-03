Close

Hallan a niño de 10 años muerto en Harlem, el novio de su madre está detenido Ryan Cato, de 34 años, es señalado como sospechoso en la muerte de Ayden Wolfe. El menor tenía las costillas rotas, múltiples heridas, el hígado y riñones lacerados. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes surgieron detalles perturbadores sobre la muerte del niño Ayden Wolfe, de 10 años, quien falleció el pasado sábado en Harlem luego de ser salvajemente golpeado y torturado. Ryan Cato, de 34 años, novio de la madre del menor, fue detenido en conexión con los hechos y ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de poner en peligro el bienestar de un menor, según confirmaron fuentes Policía de Nueva York. Portavoces de la NYPD informaron que el día de los hechos agentes respondieron a un llamado informando de un ataque ocurrido hacia las 2:00 p.m., en el interior de una unidad de vivienda pública de la Ciudad de Nueva York ubicada en West 131st Street y el Boulevard Frederick Douglass. Al llegar al sitio encontraron al menor inconsciente y con heridas graves y de inmediato se le trasladó el hospital de Harlem, donde se pronunció su fallecimiento. Según la denuncia el cuerpo desnudo del pequeño Ayden estaba cubierto de golpes de pies a cabeza y presentaba múltiples laceraciones y quemaduras. Además, tenía las costillas rotas, múltiples heridas internas y el hígado y riñones lacerados. También se relata que el niño gimió de dolor durante todo un día antes de que se llamara al 911, según indica Telemundo 47, en Nueva York. "Ayden Wolfe era un niño inteligente, bueno para la tecnología, divertido y amoroso que tenía sueños de convertirse en gamer de YouTube", se dijo en el GoFundMe para costear el funeral del menor residente en Harlem. Image zoom Credit: GO FUND ME Ryan Cato, de 34 años, y novio de su madre, fue detenido: Image zoom Credit: NBC SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vecinos del lugar han hecho un memorial en honor a la joven víctima con velas colocadas a las afueras de su vivienda. "Noté que el niñito siempre estaba callado. Muchos niños se están moviendo, ya sabes, como que son activos", explicó Judynell J. Groce, vecina del lugar a CBS News. "Pero él siempre estaba callado, no hacía ningún ruido". Según dicha fuente dos personas fueron cuestionadas respecto a los hechos pues un vecino dijo a la policía que el día previo a la muerte del niño, así como el día de su deceso se escucharon gritos y fuertes golpes contra las paredes del apartamento. Cato tenía tres arrestos previos, el más reciente de ellos ocurrió en diciembre y era relativo a un incidente de violencia doméstica.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hallan a niño de 10 años muerto en Harlem, el novio de su madre está detenido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.