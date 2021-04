Cuidador de El Paso admite que usó una llave de lucha libre contra un niño que murió El joven de 24 años dijo que aplicó la llave de lucha libre y un "agarrón de fútbol americano" contra el pequeño porque había roto una almohada. “No le hice daño en la cabeza. Yo solo causé las heridas internas”, admitió a las autoridades. Los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de El Paso, Tx, que estaba a cargo del cuidado de varios niños fue acusado de asesinato luego de supuestamente confesar haber utilizado una "llave de lucha libre' y un "agarrón de fútbol americano" tras enojarse con un bebé de 13 meses. El departamento de Policía de El Paso informó que el sospechoso fue identificado como Marvin Rex Lake, quien aparentemente dijo a las autoridades que perdió la paciencia porque el pequeño Ahren Josua DeHart había roto una almohada. La policía reveló que tras su confesión insistió en que no le había hecho daño. "Yo solo causé las heridas internas", dijo y agregó que no se había percatado de su "propia fuerza". De acuerdo con el canal local KWTX, los investigadores explicaron que el pasado 12 de abril el joven de 24 años había llamado a la madre del niño que estaba en el trabajo para decirle que su hijo estaba vomitando "algo rojo". Cuando la madre llegó al lugar encontró que al bebé incosnciente. El diario Daily Mail reportó que el niño sufrió múltiples heridas, entre ellas una fractura en el cráneo, daño cerebral, moretones, heridas abdominales y hemorragia pulmonar. Falleció en el Hospital Infantil de El Paso cuatro días después del incidente. Ahren Dehart Credit: Dehart Family SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahren estaba en soporte vital y el viernes, alrededor de las 2:30 p.m. estábamos todos en el hospital y decidieron desconectarlo todo y dejarlo morir", dijo Lawrence DeHart, tío de la víctima. "Nunca en mi vida pensé que yo, mi familia, una pareja de recién casados ​​de 20 años con un bebé, tendríamos que pasar por esto". Lake permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de El Paso sin derecho a fianza. Según las autoridades, otros niños que estaban a su cuidado también habían padecido lesiones.

