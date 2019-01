Niñera alegadamente entregó bebé muerto a sus padres tras disfrazarlo para que pareciera que estaba vivo Lissy De La Rosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una niñera de 28 años presuntamente mató a un bebé de apenas dos meses de edad, antes de ocultar su muerte al vestirlo con ropa gruesa de invierno, amarrándolo al car seat, alega la policía de Wisconsin. La nota que publica People indica que la mujer simuló que el bebé estaba vivo mientras se lo iba a entregar a sus padres. Los récords en línea de la corte, a los que tuvo acceso People, confirman que Marissa Tietsort fue acusada el viernes bajo los cargos de homicidio intencional en primer grado. Marissa Tietsort Wausau/ Police Department Además, la nota expone que Tietsort ha estado bajo custodia policial desde octubre, que fue detenida por abuso infantil. El viernes pasado un juez dupilicó la fianza que había sido impuesta de $250,000. People reseña que los intentos por conseguir a su abogado fueron infructuosos durante este lunes. La denuncia criminal contra Tietsort alega que ella sabía que el bebé que había sido dejado en su cuidado había muerto, pero ella no le dijo nada a la madre cuando fue a recogerlo. Un dato que sobresale de la nota de People es que Tietsort a su vez es madre de cinco hijos, establece la denuncia. Una autopsia realizada a la víctima, — que según explica People solo se le identifica como “Benson” — determinó que murió de un trauma fuerte en la cabeza; lee la denuncia. Los examinadores médicos también notaron daños severos en el cóccix, lo que indica que la víctima fue golpeada con una gran fuerza. La madre del bebé lo había dejado en la casa de Tietsort el 18 de octubre en Wausau. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.