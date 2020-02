Niñera dispara accidentalmente a niño de 10 años mientras ella se hacía selfies con una pistola Una niñera le disparó accidentalmente a un niño de 10 años en Texas: ella se estaba haciendo unos selfies con una pistola. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una niñera fue detenida este miércoles luego de dispararle accidentalmente a un niño de 10 años mientras ella se estaba haciendo unos selfies con una pistola. Elementos de la oficina del alguacil del condado de Harris, en Texas, informaron que Caitlyn Smith, de 19 años, y tía de la víctima, encontró el arma mientras cuidaba del menor en un apartamento de Houston. Al parecer la jovencita pensó que la pistola estaba descargada y comenzó a hacerse retratos con el arma. Accidentalmente la pistola se disparó y le pegó un tiro al niño en el estómago, según confirma CNN. El niño fue llevado de urgencia a un hospital donde fue intervenido. Por su parte Smith fue llevada a la cárcel del condado de Smith donde fue fichada bajo cargos de provocar heridas de gravedad a un menor, lo cual representa una felonía en segundo grado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte el alguacil Ed González indicó por Twitter que a pesar de la gravedad de sus lesiones, el menor se recupera. “El niño de 10 años fue reportado como en condición grave pero se espera que se recupera completamente. Caitlyn Smith [de 19 años) y tía del menor ha sido arrestada y acusada de herir a un menor…Gran trabajo de la Unidad de Abuso Infantil”. Se espera que la sospechosa se presente en corte este viernes. Advertisement

