Niñera acusada del asesinato de una bebé de dos años: los detalles del caso Una niñera en Georgia fue acusada del asesinato de una niña de dos años que estaba bajo su cuidado. La mujer buscó algo alarmante en su teléfono celular antes del crimen. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niñera en Georgia fue acusada de matar a una bebé de dos años a la que cuidaba. Antes del crimen, la mujer buscó en su teléfono celular: "que tipo de personas disfrutan abusar a los niños de otros". Según documentos oficiales obtenidos por PEOPLE, la policía de Sandy Springs arrestó a Kirstie Flood, de 29 años, por el brutal asesinato de una niña que estaba bajo su supervisión. Una autopsia de la pequeña víctima reveló que había sufrido "graves heridas que resultaron en su muerte". La mujer enfrenta cargos de asesinato y de crueldad a menores, entre otros. Según la estación local WXIA-TV, un juez le negó la fianza y tendrá que permanecer en la cárcel hasta su juicio. No se sabe si Flood ya tiene un abogado que la represente. Image zoom Credit: Sandy Springs Police Department La investigación comenzó el 9 de diciembre, cuando los paramédicos recibieron una llamada sobre una bebé que estaba inconsciente en un apartamento en Sandy Springs. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña — identificada como Fallon Fridley — fue llevada de emergencia al hospital Children's Healthcare de Atlanta (CHOA), donde fue pronunciado muerta, reportó Fox News. La niñera inicialmente le dijo a la policía que la pequeña se había golpeado accidentalmente la cabeza mientras jugaba en el parque. Sin embargo, los doctores determinaron que había recibido una golpiza. Los investigadores encontraron que Flood había hecho macabras búsquedas en su teléfono celular, como: "qué significa cuando tienes las ganas repentinas de golpear a un niño que no es tuyo". El caso sigue bajo investigación. La familia le contó a WSB-TV que Flood era una amiga cercana y había sido la niñera de la bebé desde agosto. "Este ser diabólico estuvo delante de mí durante años y nunca lo vi", lamentó su madre Kristin Fridley sobre la niñera de su hija. La madre añadió que la niña era: "la luz de mi vida" y "el amor de mi vida". Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para recaudar fondos para ayudar con los gastos fúnebres de la niña y apoyar a la familia durante este difícil momento. "Estamos con el corazón roto y horrorizados por la pérdida de la preciosa e inocente vida de Fallon, quien fue cruelmente arrebatada por otro ser humano", escribió la creadora de la cuenta Samantha Shelton. "Por favor mantengan a Kristin y a su familia en sus corazones y en sus oraciones. Ella está viviendo en un infierno en esta tierra y ningún padre debe pasar por eso".

