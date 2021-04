¡Ninel Conde reacciona ante el arresto de su esposo, Larry Ramos, por el FBI! Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diversos medios confirmaron hoy que Larry Ramos, el marido de Ninel Conde, había sido arrestado por el FBI en Estados Unidos. La famosa artista emitió el siguiente comunicado ante la noticia: "Derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la Sra. Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota. Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de la ley. No existirá ninguna declaración adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Agradecemos a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo a este tema y a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Conde por más de 20 años de carrera artística. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos. Por su atención, muchas gracias". Ninel Conde Larry Ramos Credit: IG Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informó Telemundo, el programa de Suelta la sopa confirmó en exclusiva que la detención de Larry Ramos sucedió el jueves pasado con cargos por delitos electrónicos y conspiración para fraude con delitos electrónicos. Entre las presuntas víctimas estarían los antiguos representantes de Alejandra Guzmán. El colombiano habría sido arrestado en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

