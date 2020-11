Close

Milagro en Turquía: rescatan con vida a dos niñas atrapadas casi 3 días bajo escombros del terremoto Entre sollozos y vítores de la multitud Elif Perincek, de 3 años, y Idil Sirin, de 14, fueron desenterradas tras 65 horas sepultadas bajo escombros. Aquí el dramático recuento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Escenas desgarradoras se vivieron en Turquía luego de que rescatistas consiguieran un verdadero milagro: rescatar con vida a dos niñas que quedaron sepultadas durante casi tres días bajo los escombros que dejó el terremoto de que estremeció el viernes pasado a Grecia y Turquía. En impactantes videos y fotos se muestra a rescatistas que con sumo cuidado cargan el cuerpecito de Elif Perincek, de 3 años, cubierto con una frazada metálica para mantener el calor de su vapuleado cuerpo. A su alrededor los testigos del rescate aplaudían entre sollozos por el extraordinario rescate. "Para nosotros es verdaderamente un milagro", exclamó a la agencia noticiosa Anadolu Tolga Unsel, uno de los paramédicos que realizaron el rescate. Tan solo el sábado pasado la madre de la niña, Seher Dereli Perincek, y sus hijas, las mellizas Ezel y Elzem, de 10 años, habían sido rescatadas también con vida. Lamentablemente, Umut, el varoncito de la familia, de solo 7 años, no sobrevivió, según confirman autoridades de la Autoridad Turca de Manejo de Desastres (AFAD). Siete horas antes de dicho rescate la ciudad de Izmir -la más afectada por el sismo que tuvo su epicentro en el Mar Egeo- presenció otro milagroso rescate. Idil Sirin, una adolescente de 14 años, fue extraída de los escombros luego de permanecer sepultada durante 65 horas. Trágicamente, su hermana de 8 años, Ipek, no sobrevivió, según reporta NTV television. Image zoom Credit: Istanbul Fire Authority/Handout/Anadolu Agency via Getty Images Impactantes escenas de la marejada que provocó el terremoto en el puerto de Izmir: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había polvo blanco en su rostro, su cara estaba blanca", expresó a dicha cadena Muammer Celik, un rescatista del departamento de bomberos de Estambul. "Cuando le limpiamos la cara ella abrió los ojos. Yo estaba sorprendido. Fue un verdadero milagro". Hasta el momento se han confirmado 85 fallecimientos por la sacudida que duró aproximadamente 15 segundos. Más de 1,000 personas resultaron heridas.

