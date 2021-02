Close

¡Perdió a su papá pero, con 4 añitos, ella sí venció al COVID tras nueve meses de lucha en el hospital! Esta es la historia de Stella Martín, una pequeña muy valiente que por fin ha vuelto a casa tras una dura batalla contra el coronavirus. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su papá falleció el pasado mes de abril, víctima del coronavirus, y la pequeña Stella Martín tuvo que pelear por su vida desde aquel entonces, cuando también dio positivo de la COVID-19. Por fin, a sus cuatro añitos, después de una larga lucha, ha vuelto a casa. La niña abandonó el mes pasado el Hospital de la Universidad de New Mexico, después de nueve meses batallando por con la enfermedad, envuelta en vítores y aplausos de todo el personal de salud, quienes le despidió muy emocionado mientras ella atravesaba el pasillo de salida en una silla de ruedas. "Después de un encuentro severo con la COVID-19, Stella Martin abandona a sus cuatro años el hospital UNM", escribió el centro. "Stella llegó al hospital en Abril, después de contraer la enfermedad. Pasó más de cinco meses en la UCI pediátrica y llegó al CTH en octubre. Celebramos su recuperación y el duro trabajo y la dedicación de nuestro equipo, el cual trabaja sin descanso para ayudar a pacientes como ella", finalizaron. Image zoom Credit: GoFundMe Stella Martin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reveló Good Morning America, Stella, que ya padecía de asthma, fue al hospital porque le dolía la espalda. Los médicos descubrieron que tenía inflamada la espina dorsal: "Me dijeron que al ser una infección, los buenos anticuerpos estaban atacando su espina dorsal para defenderse del virus". La mañana siguiente llegaron los resultados que habían dado positivo. A la pequeña le fallaron los pulmones y estuvo en coma durante muchas semanas. ¡Qué alegría que ya está de regreso en casa!

