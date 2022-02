Hallan a niña de dos años sola y encerrada en una guardería de Florida: "Está traumatizada" Cuando Stephanie Martínez, madre de la pequeña, fue a buscar a su hija se dio cuenta que la habían dejado encerrada: los bomberos tuvieron que rescatar a la menor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir nina abandonada sola guarderia florida Credit: YouTube: WSVN-TV Momentos de terror y pánico fueron los que vivieron una madre hispana y su hijita cuando la niña de dos años quedó encerrada, sola y a oscuras dentro de una guardería de Plantation, Florida. Los hechos ocurrieron el miércoles pasado cuando Stephanie Martínez se dirigió a recoger a su hija Ana al cuido llamado Kinder Care Learning Centers. Cuando llegó no encontró autos en el estacionamiento. Las luces estaban apagadas y nadie le abría la puerta, según contó entre lágrimas al canal de televisión local WSVN-7. "Llegué aquí, como a las 6-6:10 porque luego tengo que recoger a mi otro hijo. Llegué y todo estaba apagado", explicó la mujer quien llamó entonces a su amiga Samantha Scaramellino, quien es su contacto de emergencia en la comunidad escolar, para ver si ella sabía algo por qué todo estaba apagado y no le abrían. La amiga simplemente contestó "¡Llama a la policía!". Martínez comenzó a golpear puertas y ventanas para ver si alguien respondía y lo que ocurrió luego fue lo peor: "Finalmente [mi hija] consiguió empujar una silla hasta la puerta y empezó a llamar mi nombre. Esa es la única razón por la cual fui capaz de verla, porque ella es más bajita que la puerta. Se subió a la silla y dijo: '¡Mami!'". Martínez llamó de inmediato al 911 y bomberos locales acudieron en su ayuda logrando para liberar a la menor. "Ella está traumatizada", lamentó la atribulada madre sobre la experiencia. "Anoche no pude apagarle las luces. Empezó a llorar". Stephanie Martínez, madre de la pequeña Ana, narró la espantosa odisea que vivió su hija dentro de la guardería Kinder Care, de Plantation, Florida. Stephanie Martinez madre de niña abandonada sola gurardería Florida Credit: YouTube: WSVN-TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente la guardería le dijo a la madre que carecen de suficientes empleados. "Todo mundo carece de suficientes empleados", asegura Martínez. "pero eso no es una excusa". Portavoces del planetl emitieron un comunicado de prensa afirmando que se había notificado del incidente al Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF, por sus siglas en inglés). "Mientras la investigación continúa hemos tomado medidas inmediatas para asegurarnos de que una cosa similar no vuelva a ocurrir".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hallan a niña de dos años sola y encerrada en una guardería de Florida: "Está traumatizada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.