Arrestan a una niña de sexto grado por disparar contra sus compañeros de escuela en Idaho La rápida intervención de una valiente maestra evitó una tragedia mayor en la escuela intermedia Rigby. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los estudiantes y directivos de la escuela intermedia de Rigby, ID, vivieron una pesadilla este jueves cuando una alumna de sexto grado sacó un arma de su mochila y empezó a disparar aparentemente al azar. Dos compañeros de la supuesta agresora y un empleado de mantenimiento de la personas resultaron heridos antes de que una maestra pudieran arrebatarle el arma y retener hasta la llegada de las autoridades. La niña ha sido arrestada y podría enfrentar, entre otros, tres cargos por intento de asesinato. Alrededor de las 9:15 a.m. del jueves, las autoridades respondieron a varias llamadas de emergencia que denunciaban un tiroteo en la escuela. De acuerdo a alumnos y maestros, los balazos se escuchaban en uno de los pasillos y en las afueras de la escuela, informó el agente Steve Anderson, del departamento del sheriff del condado de Jefferson, en una conferencia de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los alumnos heridos permanecerán bajo cuidado médico, mientras que empleado de mantenimiento fue dado de alta, comentó el doctor Michael Lemon, director de la unidad de trauma del centro médico Eastern Idaho Regional, según People. Idaho Shooting, Rigby, United States - 06 May 2021 Credit: Natalie Behring/AP/Shutterstock Uno de los estudiantes deberá someterse a una operación, pero se espera que se recupere al igual que las otras dos víctimas. "Esta es la peor pesadilla que un distrito escolar puede enfrentar", expresó el superintendente del condado, Chad Martin, en conferencia de prensa. "Nos preparamos para ello, pero realmente nunca estamos listos [para vivirlo]". Las escuelas del condado permanecerán cerradas este viernes, pero profesionales estarán disponibles para asistir a estudiantes y personal escolar. La pequeña Lucy Long, una estudiante de la secundaria, reveló que cerraron su salón de clases tan pronto se escucharon los balazos, alrededor de las 9 de la mañana, según el diario local Post Register. Agregó que empezó a grabar lo sucedido mientras consolaba a sus compañeros, en un intento por obtener evidencia que mostrar a las autoridades. Además, declaró que vio el piso del pasillo cubierto en sangre mientras era evacuada. "Estoy orando por las vidas y la seguridad de los involucrados en los eventos trágicos de hoy", escribió el gobernador del estado, Brad Little, en sus redes sociales. "Gracias a nuestras agencias policiales y a los líderes escolares por sus esfuerzos al responder a este incidente. Me mantendré informado de la situación". Por su parte, los investigadores intentan determinar el motivo del ataque, así como el origen de la pistola para presentar los cargos apropiados. El nombre de la joven aún no ha sido revelado.

