Niña de seis años fue asesinada por un familiar por derramar agua en el baño La historia de la pequeña Laurionne Walker te conmoverá. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña en Texas fue brutalmente asesinada por un familiar por derramar agua en su casa. Laurionne Walker, de 6 años, fue asesinada por Raymeon Means, de 35 años, y el motivo del crimen es insólito. Según la estación local KPRC-TV, Raymeon Means, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y está en la cárcel sin derecho a fianza. Sobre las 11:30 a.m., la policía en Pasadena —una ciudad cerca de Houston— respondió a una llamada al 911 por un tiroteo en un complejo de apartamentos donde la niña murió. El departamento de policía de Pasadena no ha respondido aún a PEOPLE ni ha comentado sobre el caso. El vecino Mauricio Álvarez dijo a KPRC que Means le tocó a la puerta y le preguntó si había notado alguna mancha de agua en su apartamento, porque la niña accidentalmente obstruyó el inodoro de su casa, causando una inundación en el baño. Esto causó la discusión que terminó con la muerte de la menor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laurionne Walker Image zoom Laurionne Walker | Credit: GOFUNDME Minutos después, Álvarez escuchó a Means discutiendo con otros vecinos. "La mujer en el apartamento de arriba tenía un cuchillo y le estaban diciendo: 'vete de aquí, vete de aquí'", contó Álvarez al canal local. Luego Means volvió al apartamento, donde se escucharon varios disparos y gritos. Raymeon Means Image zoom Raymeon Means | Credit: Pasadena Police Department La niña recibió varios balazos y fue llevada de emergencia al hospital Bayshore, donde falleció. "No tengo palabras", dijo Earline House, la abuela de la pequeña, a la estación de televisión KPRC. "Mi nieta aún era una bebé. Recibió dos disparos en el pecho". Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para pagar por los gastos fúnebres de la niña, y ayudar a su madre y sus hermanas, quienes necesitan terapia después del trágico incidente. Que en paz descanse.

