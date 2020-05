Niña británica que venció el coronavirus ahora lucha por su vida tras contraer Kawasaki La pequeña de 5 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital infantil Leeds en Inglaterra. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El padrastro de una niña de 5 años reveló que luego de que ella se recuperara del coronavirus, ahora se encuentra luchando por su vida al contraer Kawasaki, enfermedad infantil que provoca inflamación en los vasos sanguíneos, entre otros males. Piers Roberts publicó en su cuenta de Facebook una desgarradora fotografía de Scarlett, en la que que afirma que luego de haber experimentado por semanas leves síntomas de la COVID-19, la niña se encuentra hospitalizada en Inglaterra, postrada en un cama de cuidados intensivos. Image zoom Facebook / Piers Roberts De acuerdo a una entrevista publicada en el tabloide británico Mirror, Roberts dijo que a su hijastra se le ha dado solo un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir la enfermedad y que los doctores creen que es derivada del coronavirus. “Esta es mi sobrina-nieta de cinco años. Estaba en forma y saludable hasta un ataque leve de COVID-19 hace cinco semanas del que parecía recuperarse. Ahora está en la UCI con Kawasaki. El respirador está desconectado, pero ha desarrollado problemas cardíacos ”, agregó June, quien se identificó como familiar de la pequeña en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roberts es maestro de música y expresó su preocupación por la posible reapertura en su país de centros educativos el próximo mes. Asegura que su hijastra contrajo la enfermedad en la escuela antes de que el gobierno declara la cuarentena, según reportes del diario New York Post. En una entrevista con el canal local ITV News, aclaró que en las últimas 24 horas, el estado de salud de la pequeña ha ido “progresando increíblemente”. Además, citó algunos de los síntomas que experimentó la niña: fiebre, náuseas y malestar estomacal. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

