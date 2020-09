Niña de 7 años pidió que la dejaran "morir" tras abuso de sus padres: la someten a nueva cirugía El caso de Yaz, una niñita residente en Puebla, México, ha causado conmoción: los médicos dicen que tiene el intestino "de fuera" y que sigue "grave". Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir México se ha estremecido con un brutal caso de abuso físico y sexual en contra de Yatziri, una niñita de solo 7 años que acabó en el hospital con quemaduras de cigarrillo, brutales lesiones por palizas, señales de violación y con 'el intestino de fuera'. El horripilante caso fue descubierto a finales de agosto pasado en Puebla, México y desde entonces ha acaparado la atención de la opinión pública pues a pesar de que la niña lleva un tiempo en el hospital, las lesiones que sufrió la mantienen en estado "grave", según revelaron sus médicos y ahora tendrá que volver a pasar por el quirófano. Los hechos se remontan al 21 de agosto cuando Yaz -como la llaman de cariño- fue ingresada al hospital La Margarita, en estado grave y mostrando lesiones típicas de abuso, además de un pulmón colapsado. Al ser ingresada se dijo que las llagas e infecciones que presentaba su cuerpo se debían a falta de cuidado de una operación a la que había sido sometida en abril por daños intestinales. “Mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, dijo la pequeña a uno de sus médicos, según indicó en su momento el diario Sin Embargo. El 3 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Puebla anunció el arresto e inicio de un proceso legal en contra de Rafael N. y Alejandra Viridiana N., padres de la menor "por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija", según consta en un boletín oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tendrá que ser reintervenida para una cirugía que se llama restitución de tránsito intestinal", aseguró este miércoles José Antonio Martínez, Secretario de Salud de Puebla a los medios para informar sobre el estado de la menor. "[Yaz] está estable, sigue estando en terapia [intensiva] no deja de estar grave", lamentó el funcionario indicando que la cirugía se llevaría a cabo este jueves. Mientras las averiguaciones continúan Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla dijo que en el proceso que se sigue en contra de los padres también investiga la muerte de otra hija de la pareja: Mitzi, de 3 años de edad. La niña falleció hace poco más de un mes, supuestamente por broncoaspiración.

