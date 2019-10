Así es Jare Ijalana, la nigeriana de cinco años aclamada como la más bella del mundo Jare Ijalana ha sido bautizada como la niña más linda del mundo. ¡Te la presentamos! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jare Ijalana fue bautizada como la niña más linda del mundo. La nigeriana de seis años tiene unos brillantes ojos negros y abundante cabellera rizada. “Ella es humana pero también es un ángel”, escribió la fotógrafa Mofe Bamuyiwa, quien publicó fotografías de la pequeña en su cuenta de Instagram. “Quiero que todo el mundo vea el potencial de Jare”. En cuestión de horas, las imágenes han dado la vuelta al mundo y ya cuentan con más de 50 mil likes y miles de comentarios en la red social. La belleza nigeriana tiene dos hermanas: Joba de 11 años y Jomiloju de 6. Cabe recalcar que todas las hermanitas son modelos. Así de grande están las pequeñas: Jare no es la primera niña en ser considerada las más linda del mundo. En el 2017, la rusa Anastasia Knyazeva, deslumbró con sus ojazos azules y su larga cabellera castaña. Otro sonado caso es el de Thylane Blondeau, quien apareció en la pasarela del reconocido diseñador Jen Paul Gaultier a sus cuatro añitos. Hoy en día la joven tiene 17 años y sigue modelando para grandes diseñadores y casas de moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la actualidad divide su tiempo entre St. Tropez y Los Ángeles, y según reportes podría contar con una fortuna cercana a los 4.5 millones de dólares. Advertisement EDIT POST

