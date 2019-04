Una niña que nació sin manos gana concurso nacional de caligrafía: "Doy lo mejor de mi" El premio es para estudiantes que tienen un retraso cognitivo o una discapacidad intelectual, física o de desarrollo, de acuerdo con Good Morning America (ABC). By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Sara Hinesley, 10 años, nació sin manos, pero nunca se ha detenido ante este desafío y se esfuerza al máximo para enfrentar cada obstáculo. Recientemente, la pequeña de Maryland ganó el premio Nicholas Maxim en el Concurso Nacional de Caligrafía Zaner-Bloser 2019. El premio es para estudiantes que tienen un retraso cognitivo o una discapacidad intelectual, física o de desarrollo, de acuerdo con Good Morning America (ABC). “Las cosas que no puedo hacer, trato de descubrir formas en que puedo hacerlo y hacer todo lo posible para que funcione”, dijo el estudiante de tercer grado a GMA. “Simplemente me esfuerzo al máximo y me lo propongo y esto es lo que sucede”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom WJZ/CBS Sara ganó el premio por sus impresionantes habilidades de escritura cursiva, aunque admitió que no fue fácil. Hinesley, que nació en China y fue adoptada hace cuatro años por una familia estadounidense, dijo que se sintió “emocionada y orgullosa”, al ganar el reconocimiento que viene con un trofeo, un premio en efectivo y materiales educativos. “Sara está muy motivada y es una estudiante disciplinada”, dijo su madre, Cathryn Hinesley, a GMA. “Ella realmente se destaca en todo lo que intenta”. A medida que crecía, Sara desarrolló su propio método de escritura al agarrar el lápiz o la pluma con los brazos. Sus habilidades no han pasado desapercibidas en la escuela a la que asiste, St. John Regional Catholic School en Frederick, Maryland. “Nunca he escuchado a esta niña decir: ‘No puedo’. Es una pequeña rockstar. Ella aborda absolutamente todo lo que puedes lanzarle, y da lo mejor de sí misma”, dijo su maestra Cheryl Churilla al Washington Post. Cuando no está ocupada sobresaliendo en el aula, le gusta hacer las actividades habituales de los niños: jugar, ver televisión y pasar tiempo con su hermana Victoria. “Es hermosa, fuerte y poderosa tal y como es, y vive de esa manera”, dijo la mamá de Sara a la mencionada publicación. Advertisement EDIT POST

