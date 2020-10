Una niña muere encerrada en un auto luego de que su padre presuntamente se negara a romper una ventana El hombre de 27 años supuestamente se negó a hacer daños al vehículo que recién había comprado. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Las Vegas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de un año murió encerrada en un vehículo en Las Vegas, NV, luego de que su papá se negara a darle permiso a la policía para que rompiera una ventana para sacarla. Según medios locales, Sidney Deal, de 27 años, llamó a la policía tras darse cuenta de que dejó a su pequeña Sayah Deal dentro de su auto el pasado lunes por la tarde, con las llaves adentro. Pero cuando los agentes quisieron romper la ventana, Deal se negó y pidió llamar a su hermano. Image zoom Sidney Deal Metro Police El diario Las Vegas Sun reportó que supuestamente cuando el hermano llegó al lugar, también quiso romper la ventana, pero el padre de la niña había dicho que no podía permitirse dañar a su vehículo que recién había comprado y que creía que la niña estaba bien porque el aire acondicionado estaba encendido. “Inmediatamente se quitó la camisa [el hermano], se la envolvió en los nudillos y estaba listo para golpear la ventana”, según el diario Review Journal Las Vegas. “Sidney lo detuvo y dijo que quería esperar una grúa. Sidney insistió en que no dañara su nuevo vehículo, afirmando que acababa de comprar el coche y que no tenía dinero para reparar una ventana rota”. Image zoom Getty Images De acuerdo a este diario, la novia de Deal también le dijo a la policía que llamó a la compañía de seguros, pero el detenido le dijo que colgara porque supuestamente no estaba de acuerdo con el precio de la grúa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá de la fallecida niña de 21 meses fue arrestado al día siguiente y se encuentra en la cárcel del condado de Clark por un cargo de abuso o negligencia infantil con daños corporales sustanciales. Está detenido con una fianza de $20,000, según el New York Post. La madre del sospecho, Artavia Wilson, asegura que todo se trató de un accidente y que su hijo “no fue negligente en la forma en que lo manejó [la situación]”. Agregó que amaba a su pequeña y que pensaba que ella iba a estar bien con el aire acondicionado del vehículo, según el canal local 8 News. “Mi hijo es un hombre hecho y derecho que cuida a sus hijos, trabaja por ellos y por su seguridad”, dijo a la prensa, “No es lo que están tratando de convertirlo”. El canal Fox 5 Vegas informó que Deal le dijo a la policía que supuestamente se había peleado con su novia y que en el momento del incidente llevaba a su hija a pasar el día en casa de su hermano.

Close Share options

Close View image Una niña muere encerrada en un auto luego de que su padre presuntamente se negara a romper una ventana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.