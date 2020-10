Close

Expertos alertan del peligro de pilas de botón tras la muerte de niña de 3 años en Australia A la pequeña se le quemó el esófago luego de experimentar dolor de garganta, vómitos y pérdida de sangre por la nariz. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Australia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de apenas 3 años murió en Australia después de tragarse una pila de botón que le quemó el esófago. Este trágico ha llevado a que expertos adviertan a los padres del peligro para evitar más desgracias. La víctima identificada como Brittney Conway comenzó a mostrar síntomas preocupantes el 6 de julio: se quejaba de dolor de garganta antes de vomitar, sangrar por la nariz y dolor en pecho, indicaron sus padres, Lorraine y David Conway, según varios medios de comunicación. Image zoom Brittney Conway "Le acababa de dar una [piruleta] y pensé que había comido un trozo demasiado grande y se lo había tragado", dijo la madrea la cadena ABC. "Era una niña muy contenta y feliz". Ante los síntomas de la niña, los médicos pensaron que era una intoxicación por alimento. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Daily Mail contó que después de una visita al hospital, se sugirió que había contraído un virus que desaparecería en unos días, lo cual tampoco sucedió. Cuando la pequeña fue trasladada a otro centro médico, se le hizo una radiografía que reveló la presencia de la batería en el interior del cuerpo de la menor. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la pequeña murió en el hospital infantil de Queensland tres semanas después de ingerir el dispositivo. Image zoom Getty Images Los expertos en salud advierten que la batería de botón puede ser mortal si se ingiere e instaron a los padres a tomar medidas para proteger a sus hijos. “El mayor problema que tenemos es que estas baterías están en todas partes”, dijo Susan Teerds de Kidsafe al canal 7NEWS. “Incluso si no las compra, te las dan. Están en muchos productos y son mortales". "Si están en controles remotos, consigue un poco de cinta adhesiva y envuélvelos para que no se puedan sacar", recomendó la experta. Brittney es la tercera muerte infantil por una batería de este tipo en Australia desde 2013, reportó ABC.

