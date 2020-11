Close

Niña de dos años murió tras ingerir producto de limpieza: los detalles de la tragedia Arietta-Grace Barnett, de dos años, le pidió a su mamá "ayúdame" tras tragarse un tóxico producto para limpiar el baño. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La trágica muerte de Arietta-Grace Barnett, de dos años, ha causado conmoción. La niña falleció tras tragarse un producto para limpiar el inodoro. "Mami ayúdame", suplicó la pequeña tras tragarse la tóxica sustancia mientras jugaba con su hermanita de 4 años en su hogar en Sarisbury, reportó el diario The Sun. La bebé vomitó un líquido rosado y fue llevada de emergencia al hospital. La tragedia ocurrió en junio del año pasado y recién se condujo una investigación judicial en el Reino Unido, revisando los detalles del caso. La pequeña fue dada de alta del hospital una semana antes de morir en su casa. Arietta-Grace fue dada de alta del hospital general Southampton el 2 de julio del 2019 por posible gastroenteritis, pero fue readmitida el 9 de junio tras vomitar sangre y tener sangrado en la nariz. La pequeña murió ese mismo día de un paro cardíaco. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Según reportes, la niña se tragó una cápsula de Toilet Duck, un producto para limpiar el inodoro. Cuando ocurrió el incidente, su madre estaba en la planta baja de la casa, reportó BBC. La doctora Nicola Trevelyan, una pediatra en el hospital, advirtió que estos coloridos productos de limpieza parecen caramelos y atraen a muchos niños. La niña fue dada de alta del hospital porque parecía haber mejorado, aunque aún tenía dificultad consumiendo líquidos y comida. Unos días después, al encontrarla acostada en su cama con sangre alrededor de la boca, la madre la llevó de vuelta al hospital, donde falleció. Que en paz descanse.

