Niña de 7 años muere atropellada caer por la ventanilla de un auto que conducía su mamá en California Una niña de 7 años murió al caer por la ventanilla de un auto SUV que iba manejando su madre en una autopista de California el pasado 4 de julio. La madre y su pareja fueron arrestados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Autopista de California Autopista de California | Credit: Getty Images Una niña de 7 años murió luego de caer por la ventanilla de un auto SUV que iba manejando su madre por una autopista del sur de California el pasado 4 de julio. De acuerdo con el diario Daily Mail, Veronda Gladney, madre de la pequeña, fue arrestada junto a su novio Michael Branch con el cargo de poner en peligro a un menor. La madre de 28 años estaba al volante cuando la pequeña, que no estaba atada al asiento, que se cayó por una ventana abierta en la parte trasera del auto. Su cuerpo fue arrollado por varios vehículos que no pudieron reducir la velocidad a tiempo. La niña fue encontrada poco después de las 3 a.m. en los carriles hacia el norte de la autopista 5 en Weldon Canyon Road, en la ciudad de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles. Según un comunicado de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los agentes encontraron el cuerpo de la niña después de recibir un informe de un objeto desconocido en la vía. Autopista de California Autopista de California | Credit: Getty Images También indicaron que tras las investigaciones iniciales "se determinó que la niña de siete años se cayó del Lincoln Navigator de 1999 en movimiento a través de una ventana abierta y, como resultado, sufrió lesiones mortales". "Nunca he tratado a un niño que se caiga de un vehículo en movimiento", dijo el agente Joshua Greengard, un veterano con 14 años en la CHP, al canal local ABC7. "He estado en numerosas tragedias en mi tiempo, pero esta es muy desafortunada. Es muy triste", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Daily Mail informó que está programada una audiencia previa al juicio para el 27 de julio en el tribunal de Santa Clarita, si bien hasta el momento no está claro si la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles presenta cargos contra la madre, de la que se dijo que estaba profundamente devastada por lo ocurrido. Según las leyes estatales de California, un menor de 8 años debe viajar en una silla infantil o en un asiento elevado (booster) asegurado al asiento trasero del vehículo. Para los de 8 años o mayores, que midan al menos 4 pies y 9 pulgadas, pueden usar un booster o, como mínimo, estar atados con un cinturón de seguridad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niña de 7 años muere atropellada caer por la ventanilla de un auto que conducía su mamá en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.