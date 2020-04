Niña de 5 años que se quejó de dolor de cabeza hace un mes muere por el coronavirus Skylar Herber es la primera menor de edad en morir por complicaciones del coronavirus en Michigan; su papá es bombero y su mamá policía.



By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una niña de 5 años falleció este domingo en un hospital en Michigan luego de sufrir una muerte cerebral causada por el coronavirus. De acuerdo con reportes del diario Detroit News, la pequeña Skylar Herbert le había dicho a sus padres que sentía fuertes dolores de cabeza hace un mes y luego de dar positivo a una prueba de la COVID-19, desarrolló meningitis y una infección cerebral que la dejaron en un respirador artificial. Image zoom Skylar Herbert Facebook "Decidimos sacarla del ventilador porque su mejoría se había detenido; los médicos nos dijeron que era posible que tuviera muerte cerebral, y básicamente sabíamos que no volvería a nosotros", dijo LaVondria Herbert, la madre de Skylar, a la prensa local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña había sido ingresada al hospital Beaumont Health, en Detroit, el 29 de marzo con dolor de cabeza y fiebre, informó el Detroit News. Image zoom Skylar Herbert Facebook Después de dar positivo por faringitis, su médico le dio antibióticos y la envió a casa a descansar. Sin embargo, la niña no mejoró y al paso de unas horas los padres regresaron al hospital donde se le realizaron otras pruebas y determinaron que los dolores y la fiebre que tenía eran efectos secundarios de la COVID-19. Después de que Skylar ingresó al hospital, desarrolló meningoencefalitis que causó inflamación del tejido cerebral y una lesión en el lóbulo frontal, dijo su papá, Ebbie Herbert. Ambos padres trabajan como socorristas; él es bombero y ella es policía, reveló el canal de noticias Fox Detroit. Uno de los portavoces de Beaumont Health lamentó la muerte de la pequeña. "La pérdida de un niño, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, es una tragedia. Estamos desconsolados de que COVID-19 le haya quitado la vida a un niño", dijo por medio de un comunicado. "Extendemos nuestra más sincera condolencias a la familia de Skylar y a todos los demás que han perdido a un ser querido por este virus". Skylar se convirtió en el primer caso de un menor de edad que muere por el coronavirus en dicho estado, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Aún no está claro cómo la menor se contagió del virus. Según sus padres, la niña estuvo en casa durante semanas y si bien su progenitor en un momento dado desarrolló síntimas del virus, las pruebas a las que se sometió regresaron sin arrojar un resultado definitivo, reveló el diario local. Si necesita información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

