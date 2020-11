Close

¡Muy emotivo! Cumplen el sueño de ser princesa de Disney a una niña hispana con leucemia Para su sexto cumpleaños, la pequeña que vive en Arizona pidió como deseo ser una princesa y se le hizo realidad. ¡Mira el conmovedor video que derretirá tu corazón! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 6 años que está en tratamiento por leucemia vio hacerse realidad uno de sus más preciados deseos: el ser una princesa de Disney. Se trata de María, quien reside junto a su familia en Phoenix, Arizona, y quien recibió una visita virtual de Belle, el personaje protagonista de la historia La bella y la bestia y se convirtió en princesa honoraria por un día. El encuentro fue organizado por Disney y la fundación Make a Wish. Image zoom Credit: Cortesía - Make a wish “María estaba fascinada y me preguntó: ‘Mamá, ¿viste que Belle es como yo?, ¿que somos iguales, que ella habla español como yo?;”, explicó su mamá Brenda. “A ella le encantó el video y pensamos que fue realmente hermoso. Sus palabras, todo lo que dijeron, fue exactamente como es María”, agregó entre risas. Image zoom Credit: Cortesía - Disney & Make a Wish En el encuentro cibernético, la pequeña disfrutó de un momento mágico junto a su familia y pudo escuchar desde la voz de Belle [en español] a una historia de cuentos personalizada para ella. Además, recibió regalos y compartió risas con amigos y familiares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Así como las historias de Disney se comparten en docenas de idiomas en todo el mundo, Make-A-Wish concede deseos para niños de todos los orígenes”, dijo el presidente y director ejecutivo de la fundación Make-A-Wish, Richard K. Davis. “Este deseo es el ejemplo perfecto de cómo nos esforzamos por conceder deseos de una manera creativa y que también resuenan con autenticidad y en su contexto cultural con los niños ‘wish’ y sus familias”. Desde 1980, Disney y Make a Wish han hecho realidad los deseos de los niños con enfermedades críticas en todo el mundo. “Otorgar estos deseos inspiradores de Disney crea recuerdos mágicos para los niños y sus familias, y continuaremos haciendo nuestra parte para que los deseos de los niños se hagan realidad de una manera significativa", expresó la empresa en un comunicado. "Una pandemia global puede ser suficiente para detener algunos aspectos de la vida, ¡pero momentos y deseos monumentales como estos son demasiado importantes para perderlos!”.

