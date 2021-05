Una niña de 2 años con IQ de 146 hace historia al ingresar en la organización de superdotados Mensa “A los 17, 18 meses, había reconocido todo el alfabeto, números, colores y formas”, cuenta orgullosa la madre de la pequeña Kashe Quest. Aquí su increíble historia. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 2 años se convirtió en el miembro más joven de la organización de superdotados American Mensa, la más grande y antigua del mundo, al alcanzar en una prueba un coeficiente intelectual (IQ en inglés) de 146, cuando el promedio es 98. Kashe Quest, de Los Ángeles, forma parte del 2 por ciento más alto de quienes han tomado la prueba de inteligencia estandarizada, según el canal local KTTV. Si bien la mayoría de los niños pequeños pueden recitar algunos números cuando tienen la edad de la pequeña, su madre Sukhjit Athwal grabó varios videos en los que muestra que su hija puede contar hasta 100, sabe más de 50 palabras en lenguaje de señas, identifica elementos de la tabla periódica por el símbolo y está aprendiendo a leer. Kashe Quest and mother Credit: tomado de video "Empezamos a notar que su memoria era realmente genial. Simplemente aprendió las cosas muy rápido y estaba realmente interesada en aprender", dijo Athwal al canal. "Aproximadamente a los 17, 18 meses, había reconocido todo el alfabeto, números, colores y formas". Además de sus increíbles logros intelectuales para su edad, Kashe está aprendiendo español y puede señalar los 50 estados de los Estados Unidos por su contorno y ubicación. "Kashe es sin duda una adición notable a American Mensa", dijo a People en un comunicado el director ejecutivo de la organización, Trevor Mitchell. "Estamos orgullosos de tenerla y de poder ayudarla a ella y a sus padres con los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes superdotados". Athwal destacó que Kashe sigue siendo una niña en muchos sentidos y que una de las cosas más importantes es asegurarse de que tenga una infancia plena, sin sentirse obligada a nada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final del día, está en la etapa de una niña pequeña", dijo a KTTV. "Es todavía una niña normal de 2 años a la que hay que explicarle cosas, tiene rabietas, tenemos de todo y es diferente porque la forma en que nos comunicamos con ella tiene que ser diferente porque ella puede entender solo un poquito más". American Mensa asegura en su portal contar con más de 50,000 miembros, que van desde los 2 a los 102 años, y con ocupaciones tan diversas como la ingeniería, la enseñanza, las labores domésticas o el estudiar.

