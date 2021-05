“Me vendió mi papá”: niña de 12 años denuncia brutales abusos en su hogar en México Cuando Juanita llegó a su casa luego de conocer el mar por primera vez, su padre supuestamente la colgó de un árbol con una soga en el cuello y la golpeó. Asegura que la Virgen de Guadalupe la salvó. Aquí su historia. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una adolescente mexicana de 12 años denunció que víctima de brutales abusos de parte de su padre, a quien acusa de supuestamente haberle provocado graves quemaduras en su cuerpo, de golpearla y hasta haberla vendido como si fuera una mercancía. Juanita, originaria del pueblo Apalani del estado de Guerrero, habló ante las cámaras del programa de televisión Hoy día (Telemundo), al que aseguró que desde los 4 años fue víctima de abusos en su hogar y aseguró que logró escapar gracias a la intervención divina. "Le pegó feo a mi mamá y después a mí me pegó feo y me estaba ahorcando", dijo. "Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada y que no le denuncie". La pequeña, que vivía con sus padres y 9 hermanos, sufrió severas quemaduras en casi todo el cuerpo con apenas 4 años que la causaron la pérdida de parte de sus extremidades y fue incluso colgada de un árbol con una soga y golpeada, según relató el Dr. Jesús Galeana presidente de la Fundación Latidos de amor. Juanita Juanita | Credit: Instagram/@/latidosdeamor_oficial "Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador, Juanita después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue golpeada brutalmente por su padre quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello", escribió Galeana en su cuenta de Instagram. "La vendió con un tipo de su comunidad en Apalani, Guerrero, donde la sedó y al intentar abusar de ella, la niña escapó, ella pudo ser uno de los tantos casos de niños abusados y desaparecidos, basta por favor", siguió. "Me parte el alma verla llorar sin tener la respuesta más amorosa que sane su alma, escucharla gritar por las noches y repetir mil veces 'aléjate' me hace llorar internamente de coraje, como es posible que su núcleo familiar, que debió protegerla, sean los que le ocasionaron tanto daño. es hora de hacer conciencia y reflexionar: ¿esta es la sociedad que estamos dejando a nuestros hijos? Una realidad que duele", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre cómo logró escapar de su raptor, la niña dijo que caminó por casi 6 horas y cuando ya no podía seguir por el cansancio, se encontró con la Virgen y un burrito con el que pudo llegar a una comunidad cercana y pedir ayuda. Juanita Juanita | Credit: Instagram/@/latidosdeamor_oficial "Me ayudó la Virgen y me subí en su burro", dijo tras asegurar que pudo verla vestida de verde y que sintió alegría cuando estuvo cerca de ella. Por eso fue a visitar la basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México.

