Niña hispana de 8 años muere tras contraer coronavirus. Su hermana y padres también se contagiaron Aurea Soto Morales, una estudiante de segundo grado en Carolina del norte, murió tras contraer coronavirus. Los detalles. Por Lena Hansen

Aurea Soto Morales, a quien sus seres queridos llamaban "Yoshi", murió a sus 8 años de coronavirus. La niña era una estudiante de segundo grado en la escuela elemental Creekside en Durham, en Carolina del norte, donde han habido más de 30,000 casos de personas infectadas, según reportes. La pequeña murió el lunes de complicaciones de salud tras contraer Covid-19. La niña fue llevada al hospital UNC tras dar positivo al coronavirus la semana pasada, dijo su hermana Jennifer Morales al canal local WNCN. Jennifer también dio positiva al virus al igual que sus padres. "Mi hermana y yo empezamos a sentir los síntomas del Covid-19", dijo. El viernes, Yoshi tuvo un ataque epiléptico y fue llevada de emergencia al hospital. Al día siguiente "su cerebro comenzó a hincharse y entró en coma", contó su hermana. Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia quiere que otras personas se tomen este virus —que ya ha infectado a 1.8 millones de personas en Estados Unidos— muy en serio. "Todo el mundo lo asocia a la gente anciana y piensan que las personas mayores son los únicos que se contagian, pero no es verdad", recalcó Jennifer. "Mi hermana se enfermó". La familia pide a todos que sigan usando sus máscaras de protección, guarden la distancia social y se queden en casa si se sienten enfermos. "Cada pequeña cosa que hagan puede salvar vidas", dijo Jennifer. "No queremos que otros padres sufran lo estamos sufriendo nosotros". Una página de GoFundMe fue creada por la familia Soto el martes para recaudar fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos y el servicio fúnebre de Yoshi. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

