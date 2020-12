Close

¡No por favor, mami! Niña capta en video el momento en que secuestran a su madre en México El desgarrador video deja escuchar los gritos de dolor de una niñita en el momento en que dos sujetos se llevan a su madre en Guerrero: su hermano subió el video a las redes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La violencia cotidiana sigue siendo el pan de cada día en México. Pero esta vez las redes se están estremeciendo ante el surgimiento de un video grabado por una niña que captó impotente el momento en que desconocidos se llevan a su mamá para subirla a un auto ignorando los gritos de dolor de su hermanita. De acuerdo al diario El Sur, en el estado de Guerrero, el "levantón" de la señora Irma Villanueva Guerrero ocurrió el pasado 5 de diciembre a las 4:30 p. m., hora local. Según se afirma, la mujer vive en el barrio Campana del municipio de Metlatónoc, una comunidad predominantemente indígena. En el video se observa cómo dos desconocidos sujetan a la mujer por los brazos y la llevan caminando hacia una camioneta tipo pick-up para subirla a la fuerza. Mientras caminan con ella son seguidos por dos hijas de la mujer, unas niñas de 9 y 11 años, cuya identidad no ha sido revelada. Presuntamente, una de ellas grabó el video mientras la otra lloraba desconsolada. ¡No por favor, mami! ¡no se la lleven!", se le escucha decir casi con un hilo de voz. En determinado momento se observa a la menor tratando de agarrar a su madre para liberarla de sus agresores. Posteriormente, y según reporta el mismo diario, Miguel Ángel Moreno Villanueva, de 20 años y hermano de las niñas, subió el clip a Facebook para denunciar lo ocurrido. Advertencia: el audio de este video puede ser perturbador para personas sensibles y menores de edad. Image zoom Credit: Facebook Ese mismo día, autoridades de la fiscalía del estado reportaron que la señora Villanueva había sido localizada y que estaba detenida por la policía comunitaria de Xitlaltépec, sin explicar los motivos de su arresto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante el reporte de la fiscalía, algunos han expresado sus dudas sobre la versión. El diario El Sur identificó a los presuntos responsables como Ángel Saavedra Hernández y Felipe Arce para asegurar que los sujetos cuentan con la protección de las autoridades locales. Por su parte, el hijo de la detenida también identificó a los presuntos secuestradores asegurando que Ángel Saavedra Hernández es el hijo de Celso Saavedra, quien fuera pareja de su madre hace años y a quien responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a su madre. Según la organización no gubernamental MéxicoEvalua.org hasta el 15 de agosto pasado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas registraba más de 73,000 personas no localizadas en el país. Los estados con el mayor número de desaparecidos son Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, con más de 11,000, 10,000 y 4,000 personas, respectivamente, seguidos por Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León, con cifras mayores a 4,000.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡No por favor, mami! Niña capta en video el momento en que secuestran a su madre en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.