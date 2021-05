La valiente niña de Florida que se escapó de las garras de un agresor se inspiró en una serie La pequeña utilizó un truco aprendido en su serie policial favorita para ayudar a las autoridades a dar con el sospechoso. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las incontables horas que Alyssa pasó frente al televisor disfrutando de sus programas policiales favoritos rindieron fruto esta semana. La pequeña de 11 años de Florida puso en práctica los trucos aprendidos en una serie de policías para lograr escapar de las garras de un supuesto depredador sexual. La valiente niña, que solamente fue identificada por su primer nombre, reveló a las autoridades que se aseguró de dejar una pista en el cuerpo del sospecho para que luego pudieran identificarlo. Alyssa, quien estaba jugando con un puñado de slime azul en el césped de una parada de autobús cuando la intentaron secuestrar, reveló que recordó una artimaña que aprendió viendo el programa Law & Order: SVU y no dudó en utilizarla. La pequeña embarró fragmentos de su slime sobre los brazos del sospechoso para ayudar a las autoridades a capturarlo. "Me siento orgullosa. El hombre salió de su vehículo sosteniendo un cuchillo, vino hacia mí e intenté correr, pero me atrapó", dijo la niña al programa TODAY. "Sabía que [el slime] sería una buena evidencia si la policía lo encontraba". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alyssa y Amber Bonal Alyssa y Amber Bonal | Credit: Today Show Luego de ocho horas, las autoridades arrestaron a Jared Paul Stanga, de 30 años, quien enfrenta cargos de intento de secuestro de una menor de 13 años, asalto agravado y agresión. "El sospechoso, cuando lo capturamos, tenía slime azul en sus brazos", reveló el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons. La astucia de Alyssa captó la atención de la protagonista de Law & Order: SVU, la actriz Mariska Hargitay, quien no dudó en aplaudir la valentía de la pequeña. "Alyssa, primero que nada, me alivia y estoy agradecida de que estés a salvo. Y me siento honrada de formar parte de tu increíble historia", escribió Hargitay en su cuenta de Instagram. "Eres una jovencita valiente, fuerte e inteligente". Jared Paul Stanga Jared Paul Stanga | Credit: Escambia County Sheriff's Office Si bien las escalofriantes imágenes del incidente grabadas por cámaras de seguridad de un vecino fueron claves para la captura del sospechoso, el sheriff alabó la astucia de Alyssa y elogió su manera de responder a una situación en la que la víctima no suele sobrevivir para contarlo. "No sé si ella realmente comprende lo que pudo haber pasado", dijo Simmons. "Luchó como una campeona".

