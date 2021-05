Una valiente niña de 11 años logra escapar de las garras de un agresor armado con un cuchillo El intento de secuestro en plena calle en el condado de Escambia, Florida, fue grabado por cámaras de seguridad. ¡Las imágenes son escalofriantes! Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 11 años en la Florida está sana y salva al lado de su familia gracias a su astucia y valentía a la hora de escapar de las garras de un supuesto depredador sexual. La pequeña se encontraba jugando con un puñado de slime azul en el césped de una parada de autobús cuando un hombre con cuchillo en mano descendió de una camioneta blanca e intentó llevársela a la fuerza, según muestran las cámaras de seguridad de una casa vecina que captaron el incidente. El forcejeo y resistencia de la niña hicieron que ambos cayeran al piso, momento en el que la pequeña se deslizó de los brazos del agresor, que finalmente huyó del lugar. La niña por su parte, regresó corriendo a casa con lesiones leves causadas por el forcejeo. La grabación de las cámaras de seguridad ayudaron a las autoridades a identificar el vehículo en el que se desplazaba el agresor. De acuerdo a la oficina del sheriff del condado de Escambia, alrededor de 50 agentes trabajaron arduamente para dar con el paradero del hombre y lograr su arresto por intento de secuestro. "[La niña] peleó y peleó y peleó, hasta que finalmente se pudo liberar de quien hubiese sido su secuestrador", declaró a la prensa el sheriff, Chip Simmons, según la cadena FOX. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jared Paul Stanga Jared Paul Stanga | Credit: Escambia County Sheriff's Office De acuerdo a la prensa local, el hombre de alrededor de 30 años fue arrestado menos de ocho horas después del intento de secuestro, pese a que había pintado su camioneta de otro color en un intento por ocultar su identidad. Sin embargo, en su ropa aún quedaba rastro del lime con el que estaba jugando la niña. Desafortunadamente, esta no era la primera vez que el sospechoso se acercaba a la víctima, reportaron las autoridades. Hace alrededor de dos semanas, el mismo sospechoso la había abordado, haciéndola sentir incómoda. El hombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado para guardar la integridad de la investigación -según la policía- enfrenta cargos de intento de secuestro, asalto agravado con un cuchillo y agresión. La policía reveló que además cuenta con un extenso historial criminal que incluye cargos de abuso sexual infantil. "No estará libre para volver a hacer esto. Nuestra preocupación es que este no era su primer intento", dijo Simmons. "Mi mensaje para [la niña] es que es mi héroe, no se rindió". El mensaje para el sospechoso que se encuentra tras las rejas fue completamente distinto. "No estás engañando a nadie. Sabemos quién eres, eres un animal. También sabemos que estás bajo arresto", concluyó.

