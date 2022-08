Una niña de 5 años encuentra en Texas el cuerpo sin vida de su madre El exnovio de la joven madre está tras las rejas como principal sospechoso del asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pequeña de 5 años de Amarillo, TX, hizo un descubrimiento aterrador el pasado 18 de agosto. Alrededor de las 5 de la mañana, la niña encontró el cuerpo sin vida de su madre tendido en el suelo de la casa que habían comprado recientemente y llamó inmediatamente a su abuela, quien contactó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, determinaron que Shereena Ann Webster, de 36 años, había sido asesinada. La policía señaló a su exnovio como el principal sospechoso. Durante la investigación, las autoridades obtuvieron las imágenes de las cámaras de seguridad de uno de los vecinos y descubrieron que Erik Mitchell Rivas llegó a la propiedad poco después de las 3 de la mañana el pasado 18 de agosto, reportó el canal local NBC 4 News. El hombre permaneció dentro de la residencia hasta alrededor de las 4:15 a.m. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shereena Ann Webster Shereena Ann Webster | Credit: Facebook Las autoridades encontraron una escalera en contra el cercado trasero de la casa de la víctima. El reporte policial indica que la escalera pertenece al lugar de trabajo del sospechoso. Además, indican que las huellas encontradas en el piso pertenecen a Rivas. La declaración oficial señala que la víctima y el criminal fueron pareja por varios años, pero que Webster puso final a la relación recientemente y se encontraba disfrutando de su soltería. "Estaba en contacto con otros hombres", relata el reporte. Erik Mitchell Rivas Erik Mitchell Rivas | Credit: AMARILLO POLICE DEPT. La madre de la víctima aseguró que su hija, que era maestra de matemáticas, pretendía salir de viaje para encontrarse con un joven que había conocido recientemente. Rivas fue arrestado bajo cargos de asesinato. Cuenta con una fianza de $500,000, confirmó People.

