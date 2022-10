Surgen escalofriantes detalles sobre el caso de niña de 12 años encontrada en París dentro de una maleta; tenía marcas en los pies Los pies de la niña Lola Daviet tenían escritos con los números "1" y "0" en tinta roja y utilizando una especie de "aparato", aseguran fuentes. ¿Qué significaban las marcas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los casos más estremecedores que han ocurrido en París y que tienen convulsionada a la sociedad francesa, siendo calificado por la primera dama de Francia, Brigitte Macron, como una "tragedia absolutamente abominable e intolerable". Se trata de la desaparición y muerte de la niña de 12 años Lola Daviet, quien fue vista por última vez el viernes pasado al salir de la escuela y luego fue hallada sin vida dentro de una maleta. Aún más misterioso resulta el hecho de que según fuentes oficiales el cuerpo de la menor presentaba mutilaciones y llevaría ambos pies marcados con los números "1" y "0". De acuerdo con la cadena BBC en Londres, la niña fue reportada como desparecida por sus padres el viernes cuando no regresó de la escuela. De inmediato Delphine Daviet, madre de la menor, supo que algo no andaba bien —según ella mismo contó al diario Metro— y colgó en Facebook un post alertando sobre la abducción de su hija Lola. "Vista por última vez a las 15:20 en compañía de otra niña que no conocemos en nuestra residencia", decía el post. "Lola sabe que los viernes tiene que venir derecho a casa porque nos vamos a Béthune, el pueblo de la familia, a tres horas de París por carro", explicó la mujer a dicha fuente. Para su horror, el cuerpo de la menor sería encontrado la tarde de ese mismo día metido dentro de una maleta y escondido bajo unas mantas en el sótano del edificio donde vivía la familia, en el arrodissement número 19 de París central, según informa el diario galo Le Monde. Las manos y pies de la niña estaba atados con cinta y su garganta había sido cortada varias veces. En sus pies había unos papelitos pegados con los números "1" y "0", informó en su momento la BBC. Sin embargo, la estación televisiva BFMTV, en Francia, informó que de hecho los pies habían sido marcados con dichos números utilizando una especie de "aparato". Citando fuentes policiales el diario The Washington Post informó que los números habían sido marcados con tinta roja. La autopsia reveló que la menor había sufrido abuso sexual y que había fallecido por asfixia: Lola Daviet Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al día siguiente la policía arrestó a una mujer de 24 años identificada como Dahbia B., según indica Le Monde. La mujer es sospechosa del caso por haber sido captada en un video de las cámaras del edificio donde ocurrieron los hechos entrando por la puerta del frente. Johan Daviet, padre de la víctima y superintendente del edificio en cuestión, fue quien al observar videos de las cámaras de seguridad pudo observar el momento en que su hija entró al edificio en compañía de la sospechosa. La mujer tenía una cita en corte este lunes donde se esperaba que fuera imputada por los cargos de "asesinato y violación de un menor de 15 años que involucran actos de tortura y violencia extrema", según se afirmó. Asimismo, una mujer de 43 años fue detenida bajo sospechas de haber sido quien llevó a la sospechosa y a la víctima dentro de la maleta en su carro, informa la BBC. Las autoridades no han revelado aún el posible motivo del terrible crimen, sin embargo, se asegura que la sospechosa padece de sus facultades mentales.

