¡Niña de 10 años aparece muerta en un bosque cuando iba rumbo a casa! Lilly Peters volvía en bicicleta de visitar a su tía mientras su papá le esperaba en casa, pero nunca llegó. La policía busca al asesino y piden que la población se mantenga a salvo: aquí los detalles de esta inconmesurable tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía busca al asesino de una niña de 10 años después de encontrar su cuerpo en un bosque en Chippewa Falls, Wisconsin, el pasado lunes. La pequeña Lily Peters fue reportada como desaparecida por su padre el domingo por la noche cuando no regresó a casa después de ir a visitar a su tía. Su bicicleta fue localizada la misma noche de su desaparición en un área boscosa cerca de un sendero, no muy lejos de casa de su tía. Horas después, alrededor de las nueve de la mañana, se encontró un cadáver… Las autoridades del condado de Chippewa confirmaron que, efectivamente, eran los restos de la niña desaparecida. "Estamos investigando un caso de homicidio", afirmó el jefe de policía Mathew Kelm durante una rueda de prensa celebrada al mediodía. "No hay nadie detenido de momento y tenemos varias pistas". También pidió a la población que se mantuvieran vigilantes, ya que el peligro continuaba latente ahí afuera. Lilly Peters Credit: DEPARTAMENTO POLICIA CHIPPEWA FALLS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queremos enviar nuestro más profundo pésame a la familia y los amigos de Lilly Peters durante estos trágicos momentos", añadió Kelm. La víctima estudiaba cuarto grado en Parkview Elementary School. Los internautas reaccionaron espantados ante la triste noticia: "Esa pobre niña inocente, su familia, la comunidad… No puedo imaginarme como se sentirán. Estoy destrozada de pensarlo. Rezo para que detengan al monstruo, antes de que él o ella puedan hacer daño a nadie más. Oraciones para todos". Las autoridades piden ayuda para cualquiera que pueda aportar más pistas a este terrible y descorazonador caso. Este es el teléfono donde hacerlo: 1-800-263-5906. Descanse en paz. Mientras, en California ¡una bebé lucha por su vida después de ser rescatada de entre las fauces de dos perros pitbull, en un sangriento ataque en el que toda su familia resultó herida!

