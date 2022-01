¡Niña de 7 años desaparecida en extrañas circunstancias! "Parecía un cachorrito asustado" Hace dos años que nadie ha visto a Harmony Montgomery. Su padre acaba de ser arrestado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harmony Montgomery, una encantadora niña de 7 años de cabello rubio y vivarachos ojos azules, acaba de ser reportada como desaparecida y su padre ha sido arrestado, pero la realidad es que las autoridades se han dado cuenta ahora de que nadie ha visto a la pequeña desde el pasado 2019. Harmony tenía entonces cinco añitos. En una entrevista para The Daily Beast, según nuestra revista hermana PEOPLE, uno de sus familiares llamado Kevin Montgomery describió a la niña como un "cachorrito asustado" la última vez que logró verla dos años atrás. Él estuvo en su casa cuando se desató una fuerte pelea. Desde entonces, el papá de la desaparecida cortó lazos con la familia y ya no pudieron volver a tener contacto con ella. Nunca volvieron a verla. Las autoridades están investigando a fondo la larga ausencia de la pequeña y las circunstancias que rodean el caso son muy preocupantes. Hace unos días, el 31 de diciembre de 2021, se reportó finalmente a Harmony Montgomery como niña desaparecida de forma oficial. El departamento de policía de Manchester ha abierto una investigación para localizarla y para ello han entrevistado a muchos miembros de su familia con el fin de reunir información y entender qué le pudo haber pasado. Harmony Montgomery Credit: MANCHESTER POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de la niña, Adam Montgomery de 31 años, fue detenido ayer martes con varios cargos, entre ellos, asalto de segundo grado contra su hija por el episodio de 2019 que relataron sus familiares y por interferir en asuntos de la custodia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Niña de 7 años desaparecida en extrañas circunstancias! "Parecía un cachorrito asustado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.