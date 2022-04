¡Niña de cuatro años muere tras ser obligada por su abuela a beber whisky! ¡La policía sospecha de que mató a su nieta frente a su propia hija, mamá de la pequeña, al causarle un coma etílico! Aquí los detalles del desgarrador caso que terminó con la vida de esta inocente víctima. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay algunas tragedias infantiles que son inexplicables para cualquier ser humano con una pizca de sentido común: una inocente niña de tan solo cuatro añitos falleció por intoxicación etílica después de que su abuela, presuntamente, le obligara a consumir whisky en Baton Rouge, Luisiana. Abuela e hija, la mamá de la pequeña quien al parecer fue testigo de lo sucedido, se encuentran ya entre rejas. Jean McKneely, portavoz de la policía del lugar, confirmó que ambas mujeres, de 53 y 29 años respectivamente, han sido detenidas y están acusadas de asesinato en primer grado. Según él agente, los oficiales acudieron al domiciliio por una llamada en el que las mujeres alertaban a los servicios de emergencia de que la niña se encontraba inconsciente. Al llegar, no pudieron hacer nada por salvar a la niña, quien ya había fallecido. Los resultados de la autopsia revelaron que la niña había muerto por una intoxicación aguda de alcohol. Al parecer, con los pocos datos que se conocen hasta ahora ya que la investigación sigue en curso, la abuela de la pequeña obligó a la niña a beber una botella de wisky mientras su madre miraba. vaso whisky Credit: Matthew Horwood/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contrario a la opinión de la policía, sendas mujeres detenidas expresaron que se trató de un accidente y que la víctima habría bebido de un refresco que contenía también dicho alcohol y que al darse cuenta, ambas se enojaron con ella. "Arruinó la vida de todos", dijo la abuela acerca de su nieta tras ser detenida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Niña de cuatro años muere tras ser obligada por su abuela a beber whisky!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.