Niña de cuatro años muere en México tras asistir al dentista Lo que parecía ser un procedimiento de rutina en un consultorio dental, se convirtió en un asunto con consecuencias fatales para una pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 16 de diciembre, una niña, de nombre Ariadne, fue llevada al dentista, en Puebla, México, porque presentaba un fuerte dolor de muelas. Esa visita, que buscaba solucionar el mencionado problema de salud, resultó mortal para la pequeña que solo tenía cuatro años. Los hechos ocurrieron cuando los padres de la chiquilla llegaron al establecimiento Clínica Dental ubicado en la comunidad de San Salvador Chachapa y, tal como se pedía en el anuncio del odontólogo, permanecieron afuera mientras su hija era atendida. Poco después de iniciado el tratamiento, el especialista, quien se presume lleva por nombre Óscar Gutiérrez, salió a decirles a los señores que la nena se encontraba en mal estado y todos la llevaron a un hospital. Sin embargo, cuando los padres y la menor llegaron al nosocomio, el especialista huyó dejándolos a su suerte. Los médicos comenzaron a atender a la niña y le informaron a su progenitores que ya no tenía signos vitales, según les informaron, al parecer, había fallecido debido a que la aplicación de la anestesia general fue mal aplicada, según reportaron los medios de comunicación locales. dentista Credit: (Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los progenitores regresaron al consultorio dental para hablar con el odontólogo, quien ya no se encontraba en el lugar y, desde entonces, está prófugo. De acuerdo con el diario mexicano Milenio, los vecinos reportaron que el especialista regresó al local, tomó sus cosas y se fue. Tampoco se encuentra en su domicilio, de donde salió acompañado de su esposa e hijo. Hasta ahora se desconoce su paradero. Dentista acusado de asesinato Los padres de la chiquilla procedieron a denunciarlo ante las autoridades; por lo que ya es buscado por la Fiscalía General del Estado de Puebla y abrió la carpeta FGEP/EAT/FIM/HOMICIDIOS-1/029742/2021 contra el presunto responsable. Incluso, hay una campaña civil para localizarlo, donde se difunde la que, aparentemente, es su fotografía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niña de cuatro años muere en México tras asistir al dentista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.