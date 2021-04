Niña de 9 años llama al 911 tras sobrevivir a la masacre de su familia La fiesta de cumpleaños de la pequeña se convirtió en la escena de un crimen que habría sido cometido por su propio padre. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noche del lunes la policía de Nueva York respondió a una llamada de emergencia de una niña de 9 años sobre un tiroteo dentro de un edificio de departamentos. Al llegar al sitio encontraron a dos víctimas tendidas en el suelo de un pasillo y a una tercera persona en la sala de estar de un departamento, según reportó la cadena NBC News. Las autoridades identificaron a las personas muertas como Rasheeda Barzey, de 45 años; y sus hijas: Solei Spears, de 20; y Chloe Spears, de 16. Seguidamente, los oficiales de la ley ubicaron al presunto pistolero, Joseph McCrimon, de 46 años, quien aparentemente se suicidó en una acera cerca del edificio. De acuerdo al jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, James Essig, Barzey y McCrimon mantuvieron una relación de 20 años, tiempo en el que se convirtieron en padres de una pequeña de ahora 9 años que aún no ha sido identificada, reportó la agencia noticiosa Associated Press. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Masacre en Nueva York Image zoom Masacre en Nueva York | Credit: Pix News Según reportes publicados, la familia celebraba el noveno cumpleaños de la hija de la pareja cuando se desató la balacera. Fue precisamente la pequeña quien llamó a las autoridades luego de convertirse en la única sobreviviente de la masacre familiar. La niña aseguró a la operadora del servicio de emergencias 911 que su padre había asesinado a su madre y a sus hermanas, reportó PixNews. "Papi vino a mi cumpleaños... no trajo regalos", le dijo la niña a la operadora. Afortunadamente, la niña no fue lastimada durante la masacre y actualmente se encuentra bajo el cuidado de las autoridades. La pareja no tenía un historial de violencia doméstica y jamás se había registrado una llamada al centro de emergencia desde su residencia. No obstante, según el detective, la relación de la pareja pasaba por un momento difícil. "Sabemos que [McCrimon] salió en un estado agitado para encontrarse con [Barzey]", comentó Essig a la agencia de noticias. De acuerdo a reportes, McCrimons había sido previamente acusado de homicidio involuntario y fue enviado a prisión por ocho años, reportó People. Fue liberado en el 2003. Las hermanas Spears eran hijas de Barzey de una relación previa. Para buscar ayuda en un caso de violencia doméstica, favor de comunicarse a la línea nacional de ayuda, disponible las 24 horas del día, al 1-800-799-7233.

