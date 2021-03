Muere niña de 9 años que intentaba cruzar la frontera con su mamá y hermanito de 3 Es la tercera migrante de origen mexicano que muere al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en las últimas dos semanas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La fronera de México y Estados Unidos vuelve a ser escenario de la trágica muerte de un menor de edad en el intento por cruzar al otro lado. niña Mexicana de solo 9 años murió cuando intentaba cruzar el Río Grande en Texas junto con su mamá y su hermanito de 3 años. Su madre, nacida en Guatemala, y el niño, pudieron ser rescatados, pero la niña falleció. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo cuando la menor, junto con su hermanito, de 3 años y la madre de ambos se aventuraron hacia el caudal del llamado Río Bravo -del lado mexicano- en las cercanías del poblado de Eagle Pass, según señala un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). El trío empezó a luchar contra las aguas y luego cayeron inconscientes. La madre hijos fueron arrastrados hacia un islote del río por desconocidos que presenciaron los hechos y que llamaron la atención de la Patrulla Fronteriza para pedir ayuda, según expresó el portavoz Dennis Smith. Paramédicos de Eagle Pass Emergency Medical Services acudieron al lugar donde trataron de revivir a la madre y a sus dos hijos. La mujer -originaria de Guatemala- y el niño pudieron ser reanimados, pero la niña, desafortunadamente, falleció. Rio Grande River from Laredo, Texas, US-POLITICS-MEXICO-BORDER-IMMIGRATION-MIGRANTS Image zoom Credit: SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Images Migrants Cross From Mexico Into U.S. Near Ciudad Juarez Image zoom Credit: John Moore/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestras más sinceras condolencias para la familia y amigos de esta niñita", djo Austin L. Skero II, agente de la Patrulla Fronteriza, sector Del Río, en un comunicado. "Desde el inicio del año fiscal 2021, en octubre 1º, el Sector Del Río de la Patrula [Fronteriza] ha rescatado a 500 migrantes que han intentado entrar ilegalmente al país", se aseguró en el comunicado. Esta joven víctima se convierte así en la tercera ciudadana mexicana que fallece intentando cruzar la frontera en las últimas dos semanas. Hace unos días dos migrantes perecieron en el cruce entre Texas y Laredo, México.

