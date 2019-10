Prohíben a niña de ocho años que se haga foto escolar por usar extensiones de cabello Una escuela en Michigan prohibió a una niña de 8 años hacerse la foto escolar por usar extensiones de cabello. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una escuela de Michigan se encuentra en el ojo del huracán luego de que le prohibieran a una niñita de ocho años el hacerse la foto escolar anual porque llevaba extensiones de cabello. El director de la escuela paragon Charter Academy del condado de Jackson está defendiendo su decisión de rechazar a la niña Marian Scott, quien al ser señalada y retirada del grupo de niños que aparecerían en el retrato echó a llorar, según confirma WILX, una filial de CNN en el estado. “Es muy perturbador”, exclamó llorando el padre de la niña, Doug Scott, quien contó que cuando a su hija le prohibieron hacerse la foto y la señalaron por sus rojas extensiones ella echó a llorar frente a todos sus compañeritos. “Esto era innecesario, ni siquiera nos avisaron”, exclamó Scott. “Marian no salió de la casa no quiso salir de casa para ver quién le hacía las extensiones. No. Fuimos nosotros los que se las pusimos en nuestro hogar y de ninguna manera pensamos que esto llegaría a suceder”. Image zoom WILX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ben Kriesch, director del plantel escolar dijo que los estudiantes que se tiñen el cabello o que violan las normas tienen un período de una semana para corregir la infracción. El libro de normas de dicha escuela señala que el color de cabello de sus alumnos debe ser del mismo tono que su cabello natural para poder hacerse una foto en la escuela. Según se explicó la escuela mandó un email estableciendo los lineamientos para la foto que se tomaría la semana siguiente, mensaje que los padres de Marian aseguran no haber recibido. “Si nos hubieran llamado para decirnos ‘vengan por su hija…hay un problema, necesitamos que la cambien, no está permitido’…eso hubiera estado bien, pero ellos no nos llamaron”, asegura indignado el padre. “La dejaron quedarse en la escuela”. Por ahora los padres de la menor han decidido sacarla de clases hasta que se mejoren los canales de comunicación con la escuela. En cuanto. la foto, la niña se hará la foto en una nueva sesión el próximo 12 de noviembre. Advertisement EDIT POST

