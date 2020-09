Niña de 7 años fue torturada y encerrada durante meses en una jaula para perros La niña fue encerrada en un sótano y pesaba 28 libras cuando la rescataron en un hogar de Ohio. Aquí, el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 7 años fue rescatada luego de haber sido hallada torturada y encerrada en el interior de una jaula para perros que estaba en el sótano de una casa del poblado de Canton, en Ohio. Según las autoridades del condado de Stark la pequeña daba señales de llevar meses encerrada y al parece había sido abusada y torturada. La criatura fue rescatada de una vivienda ubicada en Fifth Street NE y cuando fue descubierta pesaba solo 28 libras. Este martes a la 1:30 p. m., agentes de la Unidad de Fugitivos del Servicio de Jefes de Policía detuvieron a Lillian A. Cottrell, de 29 años; y Derek E. Mayle, de 30, bajo graves acusaciones de poner en peligro el bienestar de un menor de edad. A la pareja se le acusa de haber torturado a la niña del 1ro de enero al 30 de julio del 2019, según reveló Dan Petricini, asistente del Fiscal de Distrito, quien también reveló que la jaula donde encerraban a la niña estaba asegurada con un candado, según informó CantonRep.com En el hogar también había otros niños, pero al parecer ninguno de ellos fue sometido al mismo y brutal tratamiento inflingido a la niña de 7 años, quien ahora se encuentra bajo custodia de un familiar. Image zoom Stark County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Petricini explicó que la menor es pariente de Cottrell. Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre el parentesco entre ambas. Los hermanos de la niña también fueron retirados del hogar por personal de la Agencia de Servicios de Protección de Menores de Ohio. El arresto de ambos sujetos y el rescate de la niña ocurrieron gracias a una investigación que duró aproximadamente un año, luego de que varios menores de edad fueran removidos de la vivienda de la pareja en el 2019. Los sospechosos permanecen en una celda del condado de Stark sin derecho a fianza.

