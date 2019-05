Maleah Davis, una niña de 4 años, sigue desaparecida y la policía busca respuestas

El caso de Maleah Davis, de 4 años, una niña que desapareció en Texas, ha causado conmoción. La pequeña fue reportada hace más de una semana como desaparecida y las autoridades buscan respuestas. Brittany Bowens, la madre de la niña, dijo a ABC 13 que sentía terror al pensar lo que le podría haber pasado: “Mi espiritu está quebrantado. Me siento tan perdida. No puedo concentrarme, no puedo enfocarme. Todo es muy abrumante. No parece ser real”.

El ex prometido de Bowens, Derion Vence, fue arrestado por supuestamente manipular evidencia tras la desaparición de la niña, que fue vista con él por última vez. Un video de seguridad muestra a el ex padrastro de la niña entrando al apartamento donde vivían junto con su madre y ya no se ve salir más a la pequeña de la vivienda.

El padre biológico de la niña, Craig Davis, estuvo en la corte donde el ex padrastro de Maleah se presentó ante un juez. La prima de Davis, Tamisha Mendoza, acusó a la madre de la niña de dejarla a cargo de Vence aunque según ella la madre tenía sospechas de que el ex padrastro abusaba sexualmente de la pequeña. “Ella no se merecía esto”, dijo Mendoza.

El padrastro inicialmente había contado a la policía que la niña estaba con él y su hijo de 1 año con Bowens y que fue con los niños al aereopuerto a buscar a la madre. En camino al aereopuerto Vence dijo que tres hombres hispanos lo habían atacado y habían secuestrado a la niña cuando él paró en una carretera a revisar un neumático del carro.

Según las autoridades, perros entrenados olfatearon el maletero del carro de Vence y reaccionaron al olor de restos humanos en descomposición. El hombre también fue captado en cámara saliendo de su vivienda con una bolsa negra de plástico dentro de un cesto de lavandería. La policía luego encontró el mismo cesto dentro del maletero de su auto con un recipiente de gasolina.

La policía también reportó ver gotas de sangre en el pasillo y partes del baño del apartamento de Vence tras echar un líquido especial. Si bien la niña aún no ha sido reportada como muerta, las autoridades no tienen esperanzas de encontrarla con vida. El caso sigue en desarrollo.

Si tiene información sobre Maleah Davis por favor llame a la Policía de Houston al 713-308-3600 o a Crime Stoppers al 713-222-TIPS.