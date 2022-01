¡Niña de 4 años y su mamá aparecen muertas en un hotel de Florida por herida de bala! Impactante la tragedia y la forma en que sucedió. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de 32 años y su hija de 4, aparecieron muertas por herida de bala el pasado sábado en un cuarto de hotel en Port St. Lucie, Florida. De acuerdo con WPBF-TV, las autoridades llegaron a TownePlace Suites de Marriot poco después del mediodía y al lograr entrar en la habitación, encontraron los cadáveres de ambas. La policía aún no ha revelado sus nombres, pero sí que son del área de Miami. Se sospecha que la niña murió asesinada por su propia madre, antes de que su mamá se suicidara. Al parecer, el hombre que estaba con ellas en la habitación había salido a desayunar. Al regresar, la puerta estaba cerrada por dentro y no logró entrar. Inmediatamente se dirigió a la recepción del hotel y allí llamaron a emergencias, al 911. Al llegar los agentes de policía, tuvieron que derrumbar la puerta y se encontraron con que la madre de la niña la había bloqueado por dentro, poniendo contra ella el sofá y el refrigerador. Según un comunicado emitido por el departamento de policía de Port St. Lucie, encontraron los cuerpos de la niña y la mamá muertas sobre la cama. También había un arma de 9 milímetros en la escena del crimen. Crime scene Credit: IG Getty Images Crime scene Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un evento indescriptiblemente trágico y, en nombre de las mujeres y los hombres del departamento de policía de Port St. Lucie, quiero ofrecer nuestras más sentidas condolencias a la familia y los amigos de las víctimas" expresó el jefe de policía John Bolduc en el comunicado. "No olviden que si necesitan ayuda para su salud mental, pueden llamar al 211 o al número de prevención de suicidios 1-800-273-8255". Descansen en paz.

