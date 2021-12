"Solo quería jugar": niña de 3 años muere de lesiones que supuestamente le causó su padre La pequeña Elena Rae Joiner, de solo 3 años, murió este miércoles luego de ser "brutalmente lesionada" presuntamente por su padre, quien se encuentra detenido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elena Rae Joiner Elena Rae Joiner | Credit: GOFUNDME La pequeña Elena Rae Joiner, de solo 3 años, murió este miércoles en Texas luego de ser "brutalmente lesionada" presuntamente por su padre, quien se encuentra detenido. Según People, el padre de la niña Billy Ray fue encarcelado por cargos de lesiones a un niño, agresión agravada en represalia y evadir el arresto. "Era una niña normal de 3 años", dijo la tía de la niña, Miranda Malone, al canal local WFAA. "Solo quería jugar, ser amada. No se merecía esto. Queremos justicia para ella". En una campaña GoFundMe creada por la familia, Mattrik Malone, otra de las tías, dijo que Elena había sido "brutalmente lesionada", hasta el punto de sufrir un infarto y un paro cardíaco. El comunicado añade que también sufrió una lesión cerebral y se le dio un 6% de posibilidades de sobrevivir. Elena Rae Joiner Elena Rae Joiner | Credit: GOFUNDME "Parece que ni siquiera puedo encontrar las palabras para poner aquí, ya que estamos desolados por toda la situación", escribió Malone. "Es una verdadera pesadilla". De acuerdo con los registros del médico forense del condado de Tarrant, la causa de muerte de la pequeña figuraba como pendiente hasta este viernes por la mañana. Por el momento no queda claro si Joiner se declaró culpable o contrató a un abogado para su defensa, aseguró People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, se conoció que Joiner fue acusado en 2020 de asalto a un miembro de la familia y de evadir el arresto, pero recibió una sentencia diferida por ambos cargos, según los registros judiciales del condado consultados por la revista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Solo quería jugar": niña de 3 años muere de lesiones que supuestamente le causó su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.