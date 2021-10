Niña de 2 años muere asesinada por sus cuidadores La pareja de esposos, que ofrecía los servicios de niñeros a los padres de la menor, enfrentará la justicia por cargos de asesinato y crueldad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mañana del domingo pasado, los padres de la pequeña Valeria Jordan Garfias, de 2 años, dejaron a la niña al cuidado de Juan y Nancy Martínez, confiando que la pareja se ocuparía de su hija mientras ellos cumplían con una jornada de trabajo. Jamás imaginaron que la pequeña corría peligro, y que esa sería la última vez que la verían con vida. De acuerdo a reportes, el cuerpo de bomberos de la estación del Condado Hall en Gainesville, Georgia, respondió a una llamada de emergencia un poco antes de las 2 de la tarde, para atender a una niña que se encontraba inconsciente, según People. La pequeña tuvo que ser transportada inmediatamente en helicóptero a un hospital local, donde desafortunadamente fue declarada muerta. Debido a las lesiones que presentaba, el incidente fue reportado a las autoridades policiales para su investigación. "Juan y Nancy Martínez causaron lesiones traumáticas al cerebro y otras heridas internas a la menor, que le causaron posteriormente la muerte", revelaron los investigadores a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de la investigación preliminar, las autoridades procedieron con el arresto de Juan y Nancy, de 31 y 32 años respectivamente, bajo cargos de asesinato y crueldad a un menor. El vocero de la oficina del Sheriff, Derreck Booth, aseguró que los hijos de Juan y Nancy se encontraban en casa en el momento del incidente, según la estación local WDUN. Se desconoce si ya han sido interrogados sobre lo sucedido. Por el momento, no está claro el motivo que llevó a la paliza y eventual muerte de la niña, ni tampoco la relación existente entra la pareja y los padres de Valeria. Juan y Nancy Martinez mugshots Credit: Hall County Sheriff’s Office Tras su arresto, Nancy aseguró a través de su abogado que no se encontraba en casa al momento del incidente y confirmó el afecto que tenía hacia la pequeña y su madre. "La muerte de Valeria es una terrible tragedia. Nancy ha conocida a la niña toda su vida, y a su madre desde que ambas eran pequeñas", expresó Arturo Corso, al diario Gainesville Times. "Nancy ama demasiado a Valeria y Lorena [madre de la niña]. Está inconsolable". El abogado aseguró que no será difícil comprobar la inocencia de Nancy, ya que a través de los registros laborales se demostrará que ella no estuvo presente al momento de los hechos. "Solo espero que la investigación oficial no termine con un arresto, porque estos cargos en contra de Nancy son enloquecedoramente injustos", dijo. "Le pido a la comunidad que no juzgue, que se enfoquen las energías en oraciones para la familia de la niña y que permitan que el sistema de justicia haga su trabajo". Además, amenazó en llevar a cabo una vigorosa y sólida defensa. Por el momento, se desconoce si Juan cuenta con representación legal. El cuerpo de la niña fue trasladado al laboratorio del Buró de Investigaciones de Georgia, donde se le realizaría una autopsia. La familia de la pequeña estableció una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, para los servicios fúnebres, que se llevarán a cabo este viernes a las 2 p.m. en la iglesia St. John Paul II Catholic Mission.

