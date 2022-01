Niña de 2 años desaparecida, Emma Sweet, encontrada muerta en un río Su padre, Jeremy Sweet, encontrado en su camioneta sumergido dentro del río, enfrenta cargos de homicidio. Aquí los detalles de esta terrible historia bajo investigación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emma Sweet, una niña de dos años desaparecida el pasado Día de Acción de Gracias junto a su padre, fue encontrada muerta en un río de Indiana tres días después. Las autoridades del condado de Bartholomew afirmaron que la pequeña falleció a causa de "hipotermia y asfixia, al ahogarse en el agua" y ahora su padre enfrenta cargos de homicidio. "La persona a cargo de la niña no hizo nada por rescatarla y su falta de acción fue la causa de su muerte", reveló el jefe de policía del condado. Emma y su papá, Jeremy Sweet, fueron denunciados como desaparecidos por la mamá de Emma un día después de que padre e hija fueran vistos juntos por última vez. El pasado día 26 de noviembre por la mañana, unos cazadores de patos divisaron la camioneta de Sweet dentro del cauce del río White. Todavía estaba vivo y fue trasladado a un hospital donde fue tratado de hipotermia, pero su hija no se encontraba con él. Emma Sweet Credit: BARTHOLOMEW COUNTY SHERIFF SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades abrieron entonces una frenética investigación para encontrar a Emma y dos días después un buzo de los cuerpos de rescate encontró el cuerpo sin vida de la pequeña, tres millas más abajo de donde fue encontrado su progenitor días atrás. El tío de Emma, Bryan O'Neal, no pudo contener las lágrimas en la rueda de prensa donde agradeció a las autoridades por no cesar en su empeño hasta encontrar el cuerpo de su sobrinita: "En nombre de mi familia, valoramos mucho todo lo que han hecho las personas involucradas y todos los recursos que han puesto las autoridades para encontrar a Emma y traerla a casa". Matt Myers, alguacil del condado de Bartolomé, confirmó que Sweet estaba en posesión de drogas y una jeringuilla al ser encontrado en su camioneta medio sumergida. El auto fue llevado a un lugar seguro donde ahora está siendo examinado al detalle. Todavía no se sabe exactamente cuanto tiempo estuvo el vehículo dentro del agua o cómo murió la niña, ya que su padre dio tres versiones diferentes del suceso. Durante el siniestro, Sweet estaba en libertad provisional bajo fianza por otros delitos.

