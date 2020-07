Muere niña de 13 años luego de que la secuestraran en un carro junto con sus 3 hermanos Isabella Cortés salió disparada de la camioneta de sus padres luego de que un tipo la secuestrara a ella y a sus tres hermanos al robarse el vehículo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Isabella Cortés, una niña de origen hispano de solo 13 años, falleció en California luego de que un sujeto se metiera en el auto aparcado de su familia para robárselo mientras esperaban para comprar comida. José Elías Aguilar, de 26 años, fue señalado por la Fiscalía en Los Ángeles como el presunto autor del violento incidente que causó la muerte de la niña. El suceso ocurrió el domingo pasado en la zona de Pico Rivera cuando Isabella estaba en una camioneta con sus hermanos de 8, 11 y 18 años esperando a sus padres mientras estos recogían comida de La Mano Tortillería, ubicada en el 9237 de Whittier Boulevard, según indica ABC-7 en Los Ángeles. De la nada, el tipo se subió al auto para llevarse el carro con todo y los cuatro hermanos. "Antes de que los chicos pudieran salir a salvo del vehículo, el sospechoso se fue de ahí a alta velocidad", explicó Juanita Navarro-Suárez, segunda al mando en la oficina del alguacil de Los Ángeles. "Inmediatamente después, las puertas de la camioneta se deslizaron y la joven de 18 años forcejeó con el sospechoso antes de saltar de la misma". El niño de 11 años también logró escapar con heridas menores. Sin embargo, Isabella y su hermano de 8 no corrieron con la misma suerte. Al aproximarse a alta velocidad a la avenida Deland, el niño "salió disparado del auto", aseguró la oficial. "Segundos después, cuando el sospechoso iba conduciendo a aproximadamente 60 millas por hora, la niña de 13 años salió disparada del vehículo hacia la intersección de la Avenida Lindsey y Whittier Boulevard". Ahí se golpeó con algo "sufriendo desafortunadamente heridas fatales en la escena [del crimen]", se especificó. Isabella "era la luz del hogar", exclamaron parientes en la página de GoFundMe que crearon para poder recaudar fondos y costear sus funerales. Image zoom GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de eso, Aguilar prosiguió en su carrera y luego de chocar el auto y abandonarlo intentó robarse otro vehículo, pero fue enfrentado por el dueño del mismo. Sin rendirse, el sujeto regresó a la camioneta chocada. Ahí es cuando un grupo de buenos samaritanos —vendedores callejeros— que se habían percatado de lo ocurrido, detuvieron al tipo hasta que llegó la policía. "Recientemente lo habían arrestado y lo habían dejado libre con cero fianza", explicó Navarro-Suárez sobre el sospechoso, que milagrosamente salió con unos pocos rasguños y ahora enfrenta 10 cargos, incluyendo asesinato, daño corporal a un menor de edad y cuatro acusaciones de secuestro automovilístico.

