Niña de origen belga, con solo 12 años de edad, se convierte en la víctima más joven del coronavirus Una pequeña de tan solo 12 años de edad murió a causa del coronavirus en Bélgica. La niña tuvo importantes síntomas que poco a poco mermaron su salud hasta perder la vida. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como resultado del coronavirus, perdió la vida una pequeña de 12 años de edad; así, se convierte en la víctima más joven en morir a causa del COVID-19. La información fue confirmada por un representante del Ministerio de Salud de aquel país, durante la conferencia diaria oficial que se ofrece para dar reporte sobre los avances de esta pandemia. “[Este fallecimiento] es un hecho raro, que nos conmueve profundamente”, mencionó el virólogo Emmanuel André a los medios de comunicación. RELACIONADO: Qué tienes que hacer si crees que tienes coronavirus Image zoom La chiquilla dio positivo en la prueba de coronavirus. Si bien, no formaba parte de los grupos más vulnerables por dicho virus, fue sufriendo un deterioro importante en su salud tras sufrir tres días con fiebre; según explicó Steven Van Gucht, director del Comité Científico y pidió no confiarse del peligro que representa esta pandemia. “A todas las edades, desde los diez años [de edad] hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones”, advirtió Van Gucht en la misma rueda de prensa. “Es importante mencionar que esto es excepcional en gente joven. No es la regla. No sabemos qué salió mal. Es importante que se investigue caso por caso”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, Bélgica tiene 4 mil 920 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales mil 21 se encuentran en cuidados intensivos; ello implica que cerca de la mitad de la capacidad de los servicios médicos fue ocupada por el coronavirus. Entre el lunes y el martes se registraron 485 nuevas hospitalizaciones y 668 altas, según informaron las autoridades. Además, ya se han confirmado 705 muertes. La cifra total de infecciones confirmadas en este país es de 12 mil 775. Advertisement

Niña de origen belga, con solo 12 años de edad, se convierte en la víctima más joven del coronavirus

