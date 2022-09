Niña de 12 años le disparó a su padre y luego se disparó en la cabeza tras hacer pacto de muerte con su amiga Tras hacer un pacto de muerte con una amiga, una niña de 12 años le disparó a su padre en el abdomen y luego se disparó en la cabeza. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un pacto de muerte entre dos niñas terminó en tragedia. Según las autoridades, una niña de 12 años le disparó a su padre y luego intentó quitarse la vida tras hacer un pacto de muerte con una amiga, reporta PEOPLE. La oficina del alguacil del condado Parker compartió la triste noticia. Según la policía, la niña de 12 años había hecho un pacto con otra niña, de ambas matar a sus familiares y sus mascotas. Una de ellas fue encontrada herida de bala en la calle, tras dispararse en la cabeza. Su padre, de 38 años, fue encontrado en su casa tras recibir un disparo en el abdomen. Ambos fueron encontrados en su casa en Weatherford, Texas, sobre las 11:30 p.m. Durante "varias semanas", ambas niñas habían tramado estos crímenes, según las autoridades. La amiga vivía en Lufkin, Texas, y ambas tenían planeado fugarse juntas a Georgia después de cometer estos asesinatos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police Car Credit: Getty Images La niña que vive en Lufkin enfrenta cargos de "conspiración criminal". No se han revelado los nombres de los adultos involucrados ni de las menores de edad. No se ha revelado más información sobre el estado de salud del padre o de la niña que se disparó.

