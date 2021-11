Niña de 10 años se suicida luego de ser acosada en su escuela La familia de Isabella Tichenor dijo que era una "increíble, amable y hermosa niña de 10 años" que "tocó los corazones de todas las personas con las que tuvo contacto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Izzy Tichenor CREDIT TICHENOR FAMILY Isabella Izzy Tichenor CREDIT TICHENOR FAMILY | Credit: Isabella Izzy Tichenor CREDIT TICHENOR FAMILY Una familia de Utah ha expresado su angustia después de que su hija de 10 años, que creen que estaba siendo acosada e intimidada en la escuela, murió trágicamente por suicidio durante el fin de semana. La familia de Isabella "Izzy" Tichenor dijo que quedaron desconsolados y conmocionados después de descubrir que la niña se había quitado la vida el sábado, informó KSL-TV, afiliada de NBC. "Lo que le pasó, no se lo merecía", dijo a los periodistas Jasmine Rhodes, la tía de Izzy, en una conferencia de prensa. "Ella merecía oportunidades como cualquier otro niño merece oportunidades. Merecía ver crecer a sus hermanos… Simplemente se merecía mucho más de lo que recibió". La madre de Izzy, Brittany Tichenor-Cox, dijo que Izzy, que era negra y tenía autismo, informó haber sido "menospreciada e intimidada" en la escuela primaria Foxboro en North Salt Lake antes de su muerte, informó KUTV, afiliada de CBS. Afirmó que la escuela no hizo nada para resolver el problema. Isabella Faith Tichenor Isabella Faith Tichenor | Credit: GoFundMe Según una página de GoFundMe creada en nombre de la familia de Izzy, la niña de 10 años era "una chica increíble, amable y hermosa" que "tocó los corazones de todas las personas con las que entró en contacto". "Era la mejor amiga de su mamá, la mejor hermana mayor y una luz en este mundo", escribió Tamika Naea, la organizadora de la página. El obituario de Izzy también declaró que "le encantaba cantar [y] bailar" y "quería ser bailarina profesional en Nueva York o animadora profesional cuando creciera". La abuela de Izzy, Pauletta Harris, se hizo eco de esos sentimientos y llamó a Izzy una "niña feliz" que estaba llena de "esperanza y sueños", según KSL-TV. "Siendo una niña de 10 años, no sé si Izzy entendió el amor propio", dijo Harris al medio. "Solo sé por lo que presencié de ella, estando cerca de ella, estaba orgullosa de ser Isabella. Estaba feliz con Isabella". Las cosas se pusieron difíciles para Izzy este año después de que le dijo a Tichenor-Cox que sus compañeros de clase se burlaban de ella y que no pensaba que a la maestra le gustaba porque no interactuaba con ella de la misma manera que lo hacía con otros estudiantes. , Informó KSL-TV. Tichenor-Cox también recordó una instancia en la que Izzy trajo ambientador a la escuela después de que la maestra le dijo a la clase que olían mal, lo que, según ella, llevó a que Izzy se atormentara más, según el medio. "Como haría cualquier padre, informamos de este abuso a sus maestros, la administración de la escuela y la administración del distrito", dijo Tichenor-Cox a KUTV. "Nada. No se hizo nada para proteger a Izzy. No se corrigió el comportamiento de los niños, por lo que el tormento de esta niña continuó día tras día". A pesar de todo, Tichenor-Cox dijo que no había indicios de que Izzy estuviera pensando en suicidarse. "No sabía que pensaba así. Estaba tan involucrada con ella en la escuela", dijo Tichenor-Cox, según KUTV. "No sabes por lo que un niño está pasando mentalmente". El día que murió Izzy, su madre dijo que nada parecía fuera de lo común. "Justo antes de que falleciera, estábamos hablando de hacer el informe para su escuela", recordó Tichenor-Cox a KSL-TV, y señaló que luego se alejó, y solo unos minutos después, dos de sus otros hijos la alertaron de que Izzy había muerto después de que encontraron su cuerpo. Aunque devastada, la familia de Izzy ha estado hablando sobre la tragedia con la esperanza de crear conciencia sobre la salud mental, el suicidio y la intimidación con los niños. "Vamos a ser la voz de Izzy", dijo Harris a KUTV. "Vamos a tocar esta campana tan fuerte como podamos porque vamos a detener este bullying. Esa niña tenía chispa, esa niña tenía esperanzas y sueños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre agregó: "Necesitamos asegurarnos de que cualquier defecto que tengan nuestros hijos, que nos aseguremos de que lo entiendan no es un defecto. Eso es lo que te hace ser cómo eres. Eso es lo que te hace especial".

