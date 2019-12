Niña de 10 años fallece de un paro cardíaco en pleno vuelo que acababa de despegar El vuelo de la compañía Delta se dirigía a Seatle tal y como imformó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado jueves una niña de diez años perdía la vida tras sufrir un paro en el corazón al poco tiempo de haber despegado el avión en el que viajaba. Así lo informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. El vuelo de la compañía Delta partía de dicha ciudad con destino a Seatle cuando de repente tuvo lo lugar la emergencia que obligó al avión a retornar al aeropuerto de Los Ángeles. “Lamentablemente todos los esfuerzos fueron inútiles y la niña murió en la escena”, recogía el comunicado del LAFD. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada más aterrizar el avión el equipo de paramédicos esperaba en la pista para atender a la niña. Por desgracia ya era demasiado tarde y la pequeña falleció antes de poder ser asistida. Después del terrible suceso los pasajeros de ese vuelo tuvieron que ser abordados a otro avión de la compañía Delta para continuar con su viaje. Advertisement

